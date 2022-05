EMIL SĂNDOI MAI SPERĂ ÎN SALVARE

1 0

Trupa lui Emil Săndoi a pierdut surprinzător partida de pe terenul ilfovenilor, iar acum are nevoie de un meci perfect la retur, pentru a juca din nou în Liga 1 și sezonul următor.

Emil Săndoi, antrenorul oaspeților, a tras primele concluzii după înfrângerea cu Concordia Chiajna. Acesta este de părere că echipa sa a făcut mai multe cadouri pe parcursul jocului, iar asta a dus la înfrângerea formației sale, coroborat cu ora de disputare a partidei.

”Am făcut greșeli individuale. Am făcut cadouri cele două goluri. Cadourile de azi le vezi destul de rar pe terenul de fotbal. Din punctul de vedere al agresivității, poate nu ne-am adaptat și la suprafața de joc. A fost și dificilă ora la care am jucat.

Sunt îngrijorat că Paul Iacob a leșinat. E o situație delicată. Eu sper să își revină. I s-a făcut rău, probabil din cauza căldurii. Sper să se rezolve. E vorba de sănătatea unuia dintre noi.

Sunt două manșe, trebuie să credem în șansa noastră. Trebuie să practicăm alt fotbal. Am jucat cu multă teamă, ne-am ascuns de adversar. La un moment dat am intrat în jocul adversarului și nu am mai putut să revenim. Mai sunt unele problme. Popadiuc a rămas în teren chiar dacă a simțit ceva la aductori. Am avut aspecte negative.

Toți cei care suntem în club trebuie să ne capacităm pentru retur. Trebuie să avem atitudine pentru fiecare duel pe care îl avem în timpul jocului. Așteptam mai mult din partea jucătorilor.”, a declarat Emil Săndoi, la finalul meciului cu Chiajna.

Meciul retur dintre Chindia Târgoviște și Concordia Chiajna se va disputa pe data de 28 mai, de la ora 20:30, în direct la Digi Sport.