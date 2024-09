Duminică, 29 septembrie, va fi sărbătorită Ziua Comunei Comișani

Va fi sărbătoare mare la Comișani, unde duminică, 29 septembrie, va fi sărbătorită ziua comunei. Ion Bătrânu, primarul reales de majoritatea covârșitoare a cetățenilor, ne-a spus că a fost pregătit un program atractiv, mai ales că sunt destule motive de mulțumire care au precedat această dată specială pentru comunitate:

„Ca în fiecare an, în ultima duminică din luna septembrie sărbătorim Ziua Comunei Comișani. Așa cum am obișnuit cetățenii, și anul acesta am pregătit multe surprize plăcute locuitorilor comunei. În primul rând ne bucurăm și este pentru mine un motiv de satisfacție faptul că am finalizat proiectul de amenajare a parcului din centrul civic. Este un spațiu generos pentru toată comunitatea, cu loc de joacă, spațiu verde și zonă special amenajată cu aparate de fitness. Este un obiectiv foarte bine primit de toate categoriile de vârstă. Pe lângă această realizare, am terminat de asfaltat încă o stradă, ”Ulița lui Aldea”, cum este cunoscută de localnici. Suntem astfel foarte aproape de a finaliza asfaltarea integrală a comunei. La fel de important este faptul că avem investiții și pentru viitor. În mandatul următor o să venim cu alte obiective sociale și de infrastructură. Mă bucură faptul că cetățenii ne sunt alături și îi invit și pe această cale să participe duminică, 29 septembrie, la manifestările dedicate zilei frumoasei noastre comune.”

Parcul a fost realizat prin asocierea cu Consiliul Județean Dâmbovița, valoarea investiției s-a ridicat la peste 1,6 milioane de lei și primarul Ion Bătrânu a ținut să amintească de colaborarea foarte bună cu administrația publică județeană, cu președintele Corneliu Ștefan.

Ca repere principale, programul de duminică va fi deschis cu un spectacol pentru copii, după care vor evolua pe scena de la stadion elevi ai Școlii Gimnaziale Comișani.

Deschiderea oficială, la care sunt așteptați oaspeți din conducerea administrativă și politică a județului, va avea loc la ora 13:00. Momentul va fi urmat de spectacolul susținut de Maria Ghinea, Yuri Tsiple, Cristina Păun, Maria Lungu, invitat special fiind Văru’ Săndel.