DORINȚA LUI DANIEL FLOREA LA REVENIRE: „AȘ VREA CA SUPORTERII SĂ FIE LÂNGĂ ECHIPĂ”

Eșecul de la Metaloglobus a fost prefațat printr-o conferință de presă la care au participat vicepreședintele – director tehnic Nicolae Croitoru, antrenorul principal Marian Vătavu și jucători Cornel Dinu și Daniel Florea, scrie liga2.prosport.ro.

”E a doua revenire a mea la echipă, am plecat de aici când eram copil. E o situație atipică, data trecută, cu domnul Croitoru antrenor, era o echipă bună, cu jucători doriți de oricine. Acum e un moment greu, cu mulți copii. Meciul de mâine este un punct de plecare, să vedem unde suntem. Lumea trebuie să conștientizeze asta. Văd niște comentarii în online, am citit tot, suporterii trebuie să fie lângă echipă. Oamenii au dreptul să facă ce vor ei. Am spus ce am văzut. Eu consider că avem nevoie de susținerea tuturor, a oamenilor de acasă și a celor din presă. Am urmărit echipa, chiar dacă am fost plecat doi ani. Jurnaliștii trebuie să iubească echipa, nu mai contează ce a fost, acum contează doar prezentul”, a punctat Daniel Florea.

”Am vrut să îmi închei cariera la Târgoviște. Este echipa unde am trăit cele mai mari dezamăgiri, dar și cele mai mari împliniri, ca fotbalist”, a mai spus Daniel Florea, în vârstă de 36 de ani.