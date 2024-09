DECIZII IMPORTANTE ÎN BASCHETUL ROMÂNESC ÎNAINTE DE STARTUL UNUI NOU SEZON

Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet, convocat statutar de presedintele FRB, Emilia-Carmen Tocala, a adoptat urmatoarele decizii ca urmare a sedintei desfasurata mixt la Pitesti (sala de conferinte de la Hotel Ramada) si online, cu prezenta a 13 membri (8 membri prezenti fizic si 5 membri in online), in data de 03.09.2024:

1. Se aproba cu unanimitate de voturi Ordinea de zi transmisa prin convocatorul de sedinta si includerea unor puncte suplimentare.

2. Se aproba cu unanimitate de voturi prezenta in calitate de invitati a urmatorilor: Mariana Schmidt (director economic FRB), Tibi Dumitrescu (director tehnic FRB), Zoltan Safar (competitii FRB), Coca Nitulescu-Gavrisiu (director tehnic Sucursala Regionala nr. 3 FRB).

3. Informarea Consiliului Director despre activitatea loturilor nationale de juniori in cadrul competitiilor europene si a rezultatelor obtinute, punctandu-se performantele istorice realizate, cu trei promovari in Divizia A continentala: locul 1 la FIBA U20 Eurobasket, Divizia B; locul 1 la FIBA Women’s U16 Eurobasket, Divizia B; locul 2 la FIBA U16 Eurobasket, Divizia B.

4. Se aproba cu unanimitate de voturi Regulamentul Specific al LNBM Getica 95, editia 2024-2025, cu cateva amendamente juridice legate de jucatorul naturalizat si de respectarea Ordinului MTS referitor la ponderea de participare a jucatorilor romani care pot evolua pe teren la un meci.

5. Se aproba cu unanimitate de voturi Regulamentul Specific al LNBF Getica 95, editia 2024-2025, cu cateva amendamente.

6. Se aproba cu unanimitate de voturi Regulamentul Specific al CRBM, editia 2024-2025, si CRBF, editia 2024-2025. Echipele de Liga 1 inscrise in CRBM si CRBF sunt scutite de taxa de inscriere in aceasta competitie.

7. Se aproba cu unanimitate de voturi Regulamentul Specific al Cupei Federatiei, feminin, editia 2024, cu cateva corectii. Va fi organizat un turneu cu cele 4 echipe inscrise in termen.

8. Se aproba cu unanimitate de voturi Regulamentul Specific al Ligii 1, masculin, editia 2024-2025, cu amendamente: se elimina articolul referitor la imprumut pe orizontala; in prima faza a competitiei participa toate echipele inscrise; in faza finala, dupa stabilirea clasamentului, primele 4 echipe fara corespondent in LNBM Getica 95 participa la Turneul de promovare iar primele doua clasate promoveaza in LNBM Getica 95, in vreme ce primele patru echipe cu corespondent in LNBM Getica 95 vor participa la Turneul Final al echipelor satelit iar invingatoarea va obtine un bonus Romania; la echipele cu corespondent in LNBM Getica 95 vor juca sportivi romani U23, dar fara sportivi straini.

9. Se aproba cu unanimitate de voturi penalitatea de 10.000 euro/echipa pentru nerespectarea regulii care prevede obligativitatea fiecarui club din LNB sa aiba echipe participante in CN de juniori.

10. Se aproba cu unanimitate de voturi anularea sanctiunii financiare pentru neparticiparea echipelor in cupele europene.

11. Se aproba cu unanimitate de voturi manadatarea dlui Mircea Cristescu pentru realizarea metodologiei de aplicare a bonusului Romania (inclusiv normele de aplicare).

12. Se aproba cu unanimitate de voturi mandatarea Colegiului Central al Antrenorilor pentru o analiza si actualizarea taxei de formare.

13. Informare a Consiliului Director despre retragerea candidaturii presedintelui FRB la alegerile de la COSR, cu precizarea ca FRB va sprijini in continuare echipa olimpica si COSR.

14. Se aproba cu unanimitate de voturi modalitatea de plata a arbitrilor, oficialilor de masa, comisari/delegati si video-instructori la meciuri. Modalitatea de plata va fi transmisa tuturor cluburilor participante (taxa de participare in LNB, care include baremurile de teren, este majorata cu 8% pentru activitati FRB – secretariat, contabilitate, CAS, comisioane bancare). Referitor la plata servicii (transport, masa si cazare), se factureaza direct catre clubul gazda, cu respectarea HG 1447 (in cazul in care gazda ofera cazare si masa, atunci in factura apar doar cheltuieli de transport; la transport, in cazul distantelor mai mari de 350 km, se accepta si avion). Procedura de plata la nivelul juniorilor va fi anuntata de Colegiul Central al Arbitrilor, cu baremul stabilit sezonul trecut si cu respectarea HG 1447. Procedura de plata pentru CRBM (turul I si turul II, cu o singura mansa), va fi anuntata participantilor: echipele vor plati fiecare 50% din baremul arbitrilor si a delegatului tehnic, in vreme ce echipa gazda va plati si cheltuielile pentru cazarea, masa si transportul arbitrilor si delegatului (cf. HG 1447), daca este cazul, precum si baremul pentru masa oficiala. In cazul in care echipa gazda asigura cazarea si masa prin parteneriat, sponsorizare sau contract, atunci vor avea de acoperit doar cheltuielile de transport ale acestora. In CRBF, fiecare club-gazda va plati baremurile arbitrilor si comisarului, precum si cheltuielile de cazare, masa si transport ale acestora, daca este cazul, la care se adauga si baremurile de la masa oficiala.

15. Se aproba cu unanimitate de voturi inceperea demersurilor catre FIBA pentru obtinerea organizarii FIBA Women’s U16 EuroBasket, 2025 (la Pitesti), si a FIBA U18 EuroBasket, Divizia B, 2025, si a demersurilor catre ANS pentru obtinerea avizelor si a altor documente necesare.

16. Se aproba cu unanimitate de voturi o perioada de gratie, din solidaritate, pentru echipa feminina din Brasov referitor la datorii si taxe aferente participarii in LNBF.

17. Se aproba cu unanimitate de voturi afilierea provizorie a ACS Cristina Ciocan Caras-Severin si ABC Atom Bucuresti (dosare complete). Totodata, a fost luata in discutie solicitarea CSU Constantin Brancusi Tg. Jiu si s-a stabilit ca afilierea sa fie aprobata anul viitor, conform prevederilor statutare.

18. Se aproba cu unanimitate de voturi omologarea clasamentelor CN juniori, Baschet 3×3, editia 2024, precum si a CN U12 (indoor), editia 2024.

19. Se aproba cu unanimitate de voturi actualizarea grilelor de transfer (se elimina punctul f).

20. Se aproba cu unanimitate de voturi inceperea demersurilor pentru naturalizarea jucatorului Hankins Scott (nascut 1997) pentru obtinerea cetateniei romane si a avea dreptul de a juca pentru Romania.

21. Se aproba cu unanimitate de voturi grupul de lucru pentru redactarea modificarilor in Statutul FRB (corelare cu noile reglementari din Statutul FIBA), format din avocatii Socoteanu si Chiriac, Dan Berceanu, Catalin Tanase si Coca Nitulescu-Gavrisiu. Draftul va fi prezentat in dezbatere publica. Adunarea Generala Extraordinara de modificare a Statutului FRB va fi convocata pentru decembrie 2024.

22. Se aproba cu unanimitate de voturi echipele de management FRB pentru cele 6 proiecte Erasmus – Carmen Tocala, Mariana Schmidt, Claudiu Fometescu, Sergiu Caciureac (depunere CV pentru management).

23. Se aproba cu unanimitate de voturi componenta delegatiei FRB care va pleca in programul home-grown player din FIBA Africa pentru atragerea unor jucatori de perspectiva in Romania (in Camerun si Coasta de Fildes) – coordonator program Mircea Cristescu, director tehnic Tibi Dumitrescu, antrenor federal Claudiu Fometescu si presedintele Comisiei de Juniori, Catalin Tanase.

24. Se aproba cu unanimitate de voturi title-sponsor Getica 95 pentru LNB, astfel ca acestea sunt – LNBM GETICA 95 si LNBF GETICA 95

25. Urmatoarea sedinta a Consiliului Director va fi convocata in timpul Get Together U14 la Bucuresti (12-14.10.2024).