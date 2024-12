DECIZII DE ULTIMĂ ORĂ ÎN BASCHETUL ROMÂNESC

Consiliul Director al Federației Române de Baschet, convocat statutar de președintele FRB, Emilia-Carmen Tocală, a adoptat următoarea decizie ca urmare a voturilor exprimate online de 13 membri:

1. Se aproba cu unanimitate de voturi demararea demersurilor catre Comitetul Olimpic si Sportiv Roman de obtinere a finantarii necesare pentru plata taxelor de inscriere la urmatoarele competitii internationale de baschet 3×3:

– FIBA 3×3 U21 Nations League 2025

– FIBA 3×3 U23 Nations League 2025

– FIBA 3×3 Women’s Series 2025

2. Se aproba cu unanimitate de voturi inceperea demersurilor catre FIBA 3×3 pentru obtinerea organizarii urmatoarelor competitii internationale de baschet 3×3:

– FIBA 3×3 Lite Quest 2025

– FIBA 3×3 Quest 2025

– FIBA 3×3 Women’s Series Qualifier 2025

3. Se aproba cu unanimitate de voturi demararea demersurilor catre Comitetul Olimpic si Sportiv Roman de obtinere a finantarii necesare pentru plata taxei de organizare pentru urmatoarele competitii internationale de baschet 3×3:

– FIBA 3×3 Lite Quest 2025

– FIBA 3×3 Quest 2025

– FIBA 3×3 Women’s Series Qualifier 2025

4. Se aproba cu unanimitate de voturi demararea demersurilor catre Comitetul Olimpic si Sportiv Roman de obtinere a finantarii necesare pentru selectia si pregatirea sportiva la urmatoarele loturi nationale de baschet 3×3:

– selectie loturi nationale U18 (masculin si feminin) in vederea participarii la FOTE 2025

– pregatire loturi nationale U18 (masculin si feminin) in vederea participarii la FOTE 2025

– acumulare de puncte in ierarhia FIBA 3×3 pentru calificarea la YOG DAKAR 2026 prin organizare si participare la turnee oficiale endorsed by FIBA 3×3 (selectie, pregatire si participare competitii loturi nationale U17 – nascuti 2008).

5. Se aproba cu unanimitate de voturi afilierea provizorie a ACS Fireballs Sibiu (dosar de afiliere complet).