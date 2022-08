DECIZII DE ULTIMĂ ORĂ ALE AJF DÂMBOVIȚA

1 0

1. Se aprobă afilierea provizorie a următoarelor structuri sportive: AS Metalul Colonia Mija, AS Voința Bezdead, AS Avântul Produlești, AS Dragomirești, ACS Valahii 1456 Târgoviște, AS Viitorul Șelaru, FC Lungulețu, CS Viitorul Aninoasa, ACS Viitorul Caragiale, AS Juventus Crovu, AS Cetatea Târgoviște 1396, ACS Gloria Iedera și AS Voința Buciumeni.

2. Se aprobă schimbarea denumirii următoarelor structuri sportive în urma obținerii personalității juridice: AS Viitorul Cojasca – CS Viitorul Cojasca, ACS Străjerii Târgoviște 1396 – ACS Străjerii Răzvad, AS FC Potlogi – AFC 1976 Potlogi, AS Voința Steaua Pietroșița – AS Viitorul Pietroșița, AS Voința Tătărani – ACS Voința Tătărani, AS Libertatea Urziceanca – CS Libertatea Urziceanca 1990, AS Pomicola Raciu – AFC Raciu, AS Săgeata Braniștea – ACS Săgeata Braniștea, AS Dinamo Odaia Turcului – ACS Dinamo Odaia Turcului, AS Corbii Mari – ACS Ravens Corbii Mari și AS Luceafărul Bolovani – FC Luceafărul Bolovani.

3. Se aprobă înscrierea în campionatul județean Liga 5, în urma vacantării a două locuri, a cluburilor:

· ACS Sportul Vlădeni (locul 2 Liga 6 Nord), în urma neînscrierii câștigătoarei seriei Liga 6 Nord – Străjerii 2 Târgoviște, pentru a da posibilitatea unei echipe din această serie să promoveze;

· AS Olimpicii Ulmi, pe locul vacant in urma neînscrierii echipei CS Viitorul Răzvad.

Notă 1: Pentru ocuparea acestui loc a fost întocmit un clasament cu echipele retrogradate, iar criteriul de ierarhizare utilizat a fost media punctelor/meci în sezonul 2021/2022, conform clasamentelor oficiale de la finalul sezonului.

Notă 2: Astfel, în urma refuzului primei clasate în acest clasament (Puntea de Greci), am invitat echipa de pe a doua poziție (Olimpicii Ulmi), care a întocmit cerere de înscriere în Liga 5.

4. Se aprobă modificarea Anexei 2, punctul 9, din Anexa Taxe 2022, cu privire la cuantumul baremurilor pentru arbitri și observatori, conform tabelului.

5. Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a Campionatului județean Liga 4, ediția 2022/2023.

6. Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a Campionatului județean Liga 5, ediția 2022/2023.

7. Se aprobă încheierea unui contract de prestări servicii pentru sezonul 2022/2023, cu Catană Gabriel Ion PFA;

8. Se aprobă încheierea unui contract de prestări servicii pentru sezonul 2022/2023, cu Duțu Bogdan Gabriel PFA;

9. Se aprobă organizarea unui nou curs pentru obținerea Licenței C UEFA, cu avizul și după noile norme și condiții impuse de UEFA – FRF – SFA

10. Se aprobă modificarea cuantumului taxei de școlarizare pentru cursul de obtinere a Licenței C – UEFA la 1000 lei/participant/curs, conform instrucțiunilor UEFA/FRF/SFA;

11. Se aprobă modificarea cuantumului cheltuleilor legate de organizarea celor două cursuri pentru delegații echipelor

12. Se aprobă decizia Comitetului Executiv al AJF Dâmbovița, din data de 05.08.2022