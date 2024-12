DECIZII DE ULTIM MOMENT ÎN BASCHETUL ROMÂNESC

Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet, convocat statutar de presedintele FRB, Emilia-Carmen Tocala, a adoptat urmatoarele decizii ca urmare a sedintei desfasurata la sediul FRB, cu prezenta mixta a 13 membri (prezenti fizic 9 membri si prezenti online 4 membri):

1. Se aproba cu unanimitate de voturi locatiile pentru ultimele meciuri de pe teren propriu ale nationalelor de seniori si senioare ale Romaniei (pentru fereastra europeana din februarie 2025), dupa cum urmeaza:

ROMANIA – TURCIA (feminin) – SALA SPORTURILOR din ALEXANDRIA, in data de 09.02.2025, ora 18:00

ROMANIA – NORVEGIA (masculin) – ORADEA ARENA, 23.02.2025, ora 19:00

2. Se aproba cu unanimitate de voturi Caietele de Sarcini pentru organizarea Turneelor Finale CRBM si CRBF, editia 2024-2025, cu urmatoarele amendamente:

FINAL 8 CRBM

– Taxa minima de organizare – 10.000 euro/editie-eveniment

– Posibilitatea atribuirii organizarii pentru doua editii (2024-2025 si 2025-2026)

– La cerinte logistice de organizare – sala de sport cu capacitate de 3.000 locuri

– FRB cedeaza drepturile organizatorului pentru titulatura competitiei (title sponsor)

– recomandarea CD pentru sezoanele urmatoare de a se analiza posibilitatea organizarii FINAL 6 (dupa model FIBA), in loc de FINAL 8.

FINAL 4 CRBF

– Taxa minima de organizare – 10.000 lei

– FRB detine drepturile pentru titulatura competitiei (title sponsor)

– in cazul in care nu exista oferte, se va organiza pe teren neutru – in situatia in care nicio echipa nu doreste sa organizeze evenimentul, FRB va organiza TF4 CRBF, sezonul 2024-2025, intr-o locatie pe care o va anunta participantelor si va decide cuantumul obligatiilor financiare ce revin echipelor participante pentru acoperirea cheltuielilor pentru organizarea Turneul Final 4 CRBF, 2024-2025.

3. Se aproba cu unanimitate de voturi efectuarea unui plan de redresare a baschetului feminin romanesc, dupa initierea unor intalniri cu reprezentantii cluburilor cu echipe feminine si o analiza a situatiei actuale, cu identificarea unor solutii viabile pentru urmatoarea perioada.

4. Se aproba cu majoritate de voturi (1 vot impotriva) o modificare a RSCN U14 prin marirea numarului de echipe participante la Turneul Final de la CN U14 la 12 echipe (cu 10 echipe din GVA si 2 echipe din GVB). Idem si pentru CN U13. Totodata, pentru sezonul urmator trebuie gasite solutii pentru schimbarea sistemelor competitionale, functie de caracteristicile si problemele fiecarei categorii de varsta.

5. Se aproba cu unanimitate de voturi relocarea sediului societatii FRB EVENTS de la Craiova in municipiul Bucuresti, la adresa Bdul. Basarabia, nr. 39, sector 2.

6. Se aproba cu unanimitate de voturi demararea formalitatilor juridice pentru infiintarea societatii PRO LIGA.

7. Se aproba cu unanimitate de voturi demararea formalitatilor juridice pentru infiintarea Academiei Romane de Baschet (ARB), ca asociatie, cu sediul in Bucuresti, la adresa Bdul. Basarabia, nr. 39, sector 2. Domnul Dan Berceanu este presedintele ARB, doamna Alina Moanta este presedinte de onoare ARB, domnul Dan Calancea este directorul ARB. Academia Romana de Baschet va avea un Comitet Director format din 5 membri – Dan Berceanu, Alina Moanta, Dan Calancea, Florin Nini si Claudiu Alionescu (se adaugat un secretar, fara drept de vot).

8. Se aproba cu unanimitate de voturi Planul de dezvoltare pentru tinere talente (conform Strategiei FRB din cadrul FIBA Plus, Elite Players).

9. Se aproba cu unanimitate de voturi Planul de dezvoltare pentru antrenori (conform Strategiei FRB din cadrul FIBA Plus, Elite Coaches) si cu un plan de mentoring coaches.

10. Se aproba cu unanimitate de voturi Planul de inalta performanta in cadrul programului olimpic pentru baschet 3×3 (conform Strategiei FRB pina in 2032).

11. Se aproba cu unanimitate de voturi Planului de dezvoltare regionala (pentru sucursale regionale, conform Strategiei FRB din cadrul FIBA Plus).

12. Se aproba cu unanimitate de voturi Planul de dezvoltare pentru business (conform Strategiei FRB, prin FRB Events si Comisia de Business FRB)

13. Se aproba cu unanimitate de voturi aplicarea in programul Solidaritatea Olimpica a proiectului pentru YOG Dakar 2026 pentru Baschet 3×3.

14. Se aproba cu unanimitate de voturi afilierea provizorie la FRB a Asociatiei Club Sportiv Sepsi Elite – Covasna (cu dosar complet de afiliere).

15. Se aproba cu unanimitate de voturi realizarea unui parteneriat cu Sport Arena pentru competitii de baschet 3×3 si folosirea logo FRB

16. Se aproba cu unanimitate de voturi realizarea unui parteneriat pentru Cupa EDU si folosirea logo FRB.

17. Se aproba cu unanimitate de voturi acordarea de bonusuri de performanta la final de an pentru angajatii FRB care au fost implicati in actiunile FRB de-a lungul anului 2024.

18. Se aproba cu unanimitate de voturi preluarea leasing operational si achizitionare autoturismului VOLVO V60.

19. Se aproba cu unanimitate de voturi solicitarea pentru transferul sportivelor RAWASHDEH Sarah, CAZACU Sara-Ioana si PATRASESCU Maria.

20. Se aproba cu unanimitate de voturi alocarea unei noi perioade de transfer pentru juniori (pina la categoria U18, inclusiv), pentru 7-10 ianuarie 2025.

21. In cazul memoriului depus de CSM Corona Brasov se va solicita membrilor CD un punct de vedere, pe e-mail, si totodata, spre analiza, oportunitatea amendarii RGOC referitor la plata sanctiunilor financiare ca urmare a acordarii de greseli tehnice in timpul meciurilor.