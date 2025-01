DANI POPA MAI PRIMEȘTE O ȘANSĂ DE LA FCSB

Fotbalistul tras pe linie moartă la FCSB primește o nouă șansă din partea „roș-albaștrilor”.

Este vorba despre Daniel Popa (29 de ani), atacantul care a fost scos de pe lista jucătorilor eligibili pentru meciuri din Superliga. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a anunțat că Daniel Popa va reintra, cel mai probabil, pe listă după ce campioana României a ajuns la un acord pentru vânzarea lui Luis Philipe.

„(n.r. Cine va intra în locul lui Luis Phelipe pe listă?) Probabil, Popa. Da”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Daniel Popa a primit oferte de la FC Botoșani și Aktobe, dar în cele din urmă pare că plecarea sa de la FCSB nu mai este de actualitate.

În spațiul public s-a speculat cu privire la posibilitatea de a reveni la U Cluj, formația de la care l-a transferat finanțatorul roș-albaștrilor, dar Ioan Ovidiu Sabău a susținut că nu știe de existența unor discuții în acest sens. Tehnicianul a comentat, totodată, despre mijlocașul lui Hermannstadt, Alessandro Murgia, o altă potențială țintă a „Șepcilor Roșii”. Adus în vara anului trecut, Daniel Popa a bifat 28 de partide în tricoul roș-albastru, dar nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Cele două goluri și patru pase decisive s-au dovedit a fi insuficiente pentru Gigi Becali, care i-a transmis să-și caute echipă.

Trebuie spus că ofertele nu au întârziat să apară. FC Aktobe din Kazahstan s-a arătat interesată de serviciile sale, așa cum ProSport a dezvăluit în exclusivitate, dar atacantul nu ar vrea să plece din România. Informația a fost confirmată de Gigi Becali.

„Popa are ofertă de 25.000 de euro pe lună, dar cică e nevasta însărcinată și vrea să rămână în România. Are oferta din Kazahstan sau așa ceva. Pe Baeten nu-l dau gratis. L-am scos de pe listă, dar costă 100.000, dacă vrea să-l ia cineva. Iar pe Panțîru nu am de ce să-l dau, că are 10.000 de euro pe lună.

Dacă vrei un jucător cât de cât valoros, îi dai 10.000. Nu mai merge nici în România cu 3, 4, 5, 6 mii. Uite, și la U Cluj jucătorii au salarii mari. Dinamo, au și ei salarii de 17.000. Nu mai merge așa”, a spus patronul campioanei pentru gsp.ro.