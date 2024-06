DÂMBOVIȚEANUL VALENTIN MIHĂILĂ, PRINTRE CEI MAI RAPIZI JUCĂTORI DE LA EURO

Valentin Mihăilă (24 de ani) este unul dintre cei mai rapizi jucători din fotbalul românesc, iar dacă datele lui sunt corecte performanța lui este în top și dacă luăm în calcul mai mulți ”viteziști” care joacă în campionatele puternice din Europa. Atacantul formației Parma a dezvăluit într-un interviu care a fost cea mai mare viteză cu care l-a ”prins radarul”, dar a povestit și cum a marcat cele două goluri din partida cu Elveția.

Valentin Mihăilă a fost poreclit ”Gareth Bale din Bănie” în perioada în care a jucat la CS Universitatea Craiova, după mai multe meciuri în care și-a lăsat adversarii mult în urmă. Jucătorul și-a îmbunătățit strategia de alergare de când joacă la Parma, iar acum susține că poate să fie și mai rapid. ”Viteza maximă pe care am prins-o a fost într-o partidă cu Cremonese, în minutul 92 și a fost de 37 km/h”, a spus Mihăilă într-un interviu difuzat de site-ul oficial al FRF.

Viteza este una impresionantă dacă ținem cont de faptul că în anul 2009, Usain Bolt a stabilit recordul mondial al probei de 100 de metri după ce a alergat cu 37,5 km/h și a terminat cursa în 9,58 de secunde. Sigur că diferența este una importantă pentru că atletul a ”zburdat” cu această viteză pe o distanță mult mai lungă, în timp ce perioada în care Mihălă a atins ”acest vârf” a fost mult mai scurtă.

Jurnaliștii de la www.givemesport.com au publicat un clasament al celor mai rapizi jucători, după ce au luat în calcul doar campionatele din Spania, Germania, Franța, Italia și Spania. Antonio Rudiger conduce acest top, fundașul lui Real Madrid fiind înregistrat cu 36,7 km/h. Karim Adeyemi și Mykhailo Mudryk îl urmează în acest clasament, scrie digisport.ro.

Valentin Mihăilă a fost unul dintre oamenii decisivi din seria invincibilă a naționalei României din campania de calificare la Campionatul European din Germania. De numele lui se leagă ”remontada” de la Lucerna. ”Tricolorii” erau conduși cu 2-0, dar Mihăilă, intrat pe teren în repriza secundă, a reușit să egaleze prin golurile din minutele 89 și 90+2.

”L-am văzut pe Moruțan cum a preluat mingea, s-a uitat în partea respectivă și m-am gândit că poate să dea o pasă decisivă. El încearcă mereu aceste schimbări și la antrenamente. Eu am strigat la el, dar nu cred că m-a auzit. Conexiunea dintre noi a funcționat…

Eram la aproape 20 de metri, am intrat în careu și eram la aproape șase sau șapte metri. Eu am accelerat și am prins-o bine. Cu piciorul mai puțin bun lovesc cu latul, iar atunci dau bine. A fost din instinct nu m-am uitat la portar”, a dezvăluit Mihăilă cum a marcat primul gol.

A doua reușită are o poveste specială pentru că jucătorul s-a accidentat în momentul în care a ”demarat”, dar a continuat faza și a marcat.

”Pușcaș i-a dat-o lui Moruțan, iar el mi-a pasat-o după ce a făcut un dribling. Eu am accelerat și am dat gol. Când am făcut prima rupere de ritm am simțit că m-am accidentat. M-a durut foarte tare, dar a fost bine că a fost în față, dacă era în spate nu aș mai fi putut să alerg”, a mai afirmat Mihăilă.

Naționala României s-a calificat la Campionatul European de pe primul loc, fără nicio înfrângere.