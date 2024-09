DÂMBOVIȚEANUL MIHĂILĂ AR VREA SĂ JOACE CU NAȚIONALA LA CRAIOVA

România – Lituania 3-1. Valentin Mihăilă (24 de ani) a oferit prima reacție după succesul echipei naționale. Atacantul Parmei a deschis scorul în minutul 4, după pasa lui Nicolae Stanciu (31 de ani). La finalul meciului, Mihăilă a vorbit în termeni duri despre starea gazonului de pe Stadionul Steaua și a explicat faptul că naționala ar trebui să evolueze pe stadionul Universității Craiova.

Mihăilă i-a transmis un mesaj lui Alexandru Cicâldău (27 de ani), cel care a semnat în această seară cu Universitatea Craiova pe 4 ani. Îi dorește să câștige campionatul cu trupa lui Costel Gâlcă (52 de ani).

„Am intrat în jocul lor de luptă care nu ne-a avantajat, dar am câștigat. În minutul 70, atunci când am ieșit de pe teren, eram pur și simplu convins că vom câștiga acest meci. Au intrat foarte bine cei de pe bancă și au rezolvat meciul. Mă bucur că am marcat foarte rapid, acesta a fost obiectivul nostru. Golul a venit dintr-o pasă foarte bună din partea lui Stanciu. Mi-aș dori să jucăm la Craiova meciurile de pe teren propriu. E un stadion frumos, teren foarte bun din câte știu. Am și întrebat de ce n-am jucat acolo.

Lucescu ne-a spus că nu a fost ok faptul că am intrat în jocul lor. S-a văzut că au stat mai bine din punct de vedere fizic, dar calitatea jucătorilor a făcut diferența. Am arătat că suntem o echipă.

Este superb cu Mircea Lucescu. Mă bucur că a venit la națională. E o bucurie pentru mine”, a explicat Mihăilă.