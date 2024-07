DÂMBOVIȚEANUL DANIEL POPA, SHOW ÎN PRIMUL MECI EUROPEAN ÎN TRICOUL FCSB

Daniel Popa și-a deschis cont la FCSB, Atacantul în vârstă de 28 de ani a reușit o „dublă” în meciul cu Virtus din turul 1 preliminar din Liga Campionilor, scrie fanatik.ro.

Daniel Popa (28 de ani) a marcat primele sale goluri pentru FCSB. Atacantul transferat în această vară de la U Cluj a reușit o „doppietta” în prima repriză a meciului cu Virtus din turul I preliminar al UEFA Champions League.FCSB a părut să tranșeze dubla cu Virtus din turul I preliminar al Ligii Campionilor încă din prima repriză a meciului din San Marino. La pauză, campioana României conducea deja cu 5-0. Omul primelor 45 de minute a fost nimeni altul decât Darius Olaru. Căpitanul roș-albaștrilor a reușit un hattrick.

Daniel Popa, fotbalist pentru care Gigi Becali a plătit 300.000 de euro pentru a îl lua de la Universitatea Cluj, nu s-a lăsat mai prejos și a marcat și el primele sale goluri în tricoul campioanei en-titre. Vârful în vârstă de 28 de ani debutase la FCSB în finala Supercupei României, câștigată cu 3-0.

Daniel Popa a marcat golurile cu numerele 3 și 4 ale FCSB-ului în partida din San Marino și a contribuit și la cea de-a cincea reușită, când i-a pasat decisiv căpitanului Olaru.

Daniel Popa este pariul lui Gigi Becali. Patronul FCSB-ului consideră că atacantul în vârstă de 28 de ani va marca o „gălăgie de goluri” în acest sezon. Ba, mai mult, latifundiarul din Pipera pariază că Popa îl va depăși pe Florinel Coman la numărul de reușite. Sezonul trecut, noul fotbalist al lui Al-Gharafa a înscris de 18 ori (la fel ca Philip Otele), fiind cel mai bun marcator din SuperLiga.

„Eu zic că dă 25 de goluri. Ştiţi cum l-am luat? Mi îmi era aşa… Îmi plăcea de mai de mult. Mi-am spus de ce nu îl ia nimeni pe ăsta că mie îmi place mult. Sunt eu prost şi nu mă pricep la fotbal? Acum, când am văzut nişte faze, cum a preluat, cum a intrat în forţă, cum a dat la poartă. Am spus că are calităţi omul ăsta. Am zis să îl iau, să fiu sigur de nouari. Am zis să îl întreb pe Tănase ce părere are.

Tănase mi-a zis: ‘Dumneavoastră vedeţi exact ca mine. Pe ăla îl văd eu nouar. Aproape cel mai bun din România’. ‘Dacă şi tu îl vezi aşa, să fie aşa’. Şi l-am luat. Nu ştiu, o să vedem. De ce să nu fie un jucător bun? Mingea nu se loveşte ca de perete de el. Forţă are, şut, execuţie are. Intră în gaură, primeşte, simte golul. De ce să nu fie? Mai ales că la noi e altă pregătire”, a declarat Gigi becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.