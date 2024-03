CSM TÂRGOVIȘTE A AJUNS PÂNĂ ÎN SEMIFINALELE CUPEI ROMÂNIEI DE BASCHET FEMININ

Prima zi a turneului Final 8 al Cupei Romaniei la baschet feminin a programat, la Sepsi Arena din Sfantu Gheorghe, sferturile de finala ale competitiei.

Prima disputa a consemnat si surpriza acestei faze a competitiei: divizionara secunda CSM Alexandria s-a impus in fata lui CSM Targu Mures, grupare care evolueaza in Liga Nationala de Baschet Feminin Getica 95, cu 78-69. Tanara grupare teleormaneana a cedat primul sfert, dar a revenit in joc in urmatoarele 20 de minute, reusind sa abordeze ultima perioada la adapostul unui avantaj de 16 puncte, care s-a dovedit suficient pentru calificarea in semifinale, in ciuda forcingului incercat de ardelence pe final.

Urmatoarele doua sferturi de finala au consemnat scoruri-fluviu in favoarea favoritelor: CSM Targoviste a trecut cu 108-38 de divizionara secunda Sportul Studentesc, iar Sepsi SIC Sfantu Gheorghe a invins o alta formatie care evoluează in Liga 1 de Baschet Feminin, Agronomia Bucuresti, scor 107-52.

Scor final: CSM Târgoviște-Sportul Studențesc: 108-38 (34-9; 22-13; 25-7; 27-9).

Au punctat pentru echipa noastră:

Ana Ivan-17 puncte;

Carla Popescu-16 puncte;

Samantha Keltos-13 puncte;

Agnez Zane-13 puncte;

Anamaria Vîrjoghe-12 puncte;

Cristina Badi-10 puncte;

Juliunn Redmond-6 puncte;

Chantel Charles-5 puncte;

Ioana Maria Savu Istrătescu-5 puncte;

Alina Chivu-4 puncte;

Karina Munteanu-4 puncte;

Dariana Păușan-3 puncte.

In ultimul meci al zilei inaugurale din cadrul turneului Final 8 Cupa Romaniei 2024, Universitatea Cluj-Napoca a cedat in fata lui CSM Constanta, 45-76.