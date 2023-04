Credincioșii sunt așteptați să ia parte la  Calea Luminii

Joi, 13 aprilie, în organizarea Primăriei și Arhiepiscopiei Târgoviște, va avea loc manifestarea care conferă un element de unicitate Sărbătorilor Pascale în municipiu- Calea Luminii. Evenimentul, inițiat cu peste două decenii în urmă de pictorul Mihai Șerbănescu, se va desfășura cu începere de la ora 18:00 și constă în aprinderea a 2024 de candele, în zona Piața Mihai Viteazul- Mitropolie-Bulevardul Carol I, până la Gara de Sud.

Calea Luminii- ediția 2023 a fost prefațată de o conferință de presă cu participarea primarului Cristian stan, a Părintelui Vicar Ionuț Ghibanu, artistului plastic Mihai Șerbănescu, viceprimarului Monica Ilie și administratorului public Gabriel Boriga.

Cristian Stan, primarul Municipiului Târgoviște:

„Joi vom avea un eveniment foarte drag târgoviștenilor și cu semnificații deosebite. Este vorba despre Calea Luminii. Un eveniment care, an de an, capătă o amploare mai mare și care devine o adevărată sărbătoare a comunității, în preajma celei mai importante și mai vechi sărbători creștine.”

Pr. Ionuț Ghibanu, vicar eparhial:

„Am bucuria de a vă transmite binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, acum, când ne pregătim să mergem cu toții la Denii și ne pregătim pentru Marea Sărbătoare a Învierii Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. În această săptămână în care târgoviștenii și nu numai târgoviștenii acordă o atenție deosebită evenimentelor spirituale și laice care au loc aici. În fiecare an, așa cum știm, în această săptămână a pătimirilor, în Joia cea Mare are loc la Târgoviște, după săvârșirea Deniei celor XII Evanghelii, în Catedrala Mitropolitană, o manifestare unică, denumită Calea Luminii, care are deja reverberații naționale și internaționale. Nu se putea ca această manifestare să se desfășoare decât în această săptămână. Lumânările pe care le vom ține cu toții în mână vor simboliza speranța că vom putea trece prin provocările care vin.

La ora 17:30, în Catedrală va începe Denia celor XII Evanghelii iar la ora 20:00 ne vom afla în fața Catedralei, pentru a primi binecuvântarea Înaltpreasfinției Sale. Anul acesta vom aprinde 2024 de lumânări, care vor exprima dorința noastră de pace și de bună înțelegere, dar în același timp ne pregătim pentru Sărbătoarea Învierii Domnului, care îmi doresc să vă găsească pe toți cu bucurie și cu sănătate în familii.”

Prof. Mihai Șerbănescu, inițiatorul manifestării:

„Gândul meu inițial a fost să facem o dată această manifestare. Am avut o expoziție aici, unde noi am avut galeriile de artă și de aici până la Gară m-am gândit să fac acest gest de lumină, pe care de fapt târgoviștenii îl fac. Și iată că s-a rostogolit în timp și în jur de 50 de ore o să avem cea de a XXIV-a ediție. Din toate activitățile pe care le fac de-a lungul unui an, mă refer la elevii de la Școala de Artă Octav Enigărescu, care sunt peste o sută, mă refere la expozițiile pe care le am, aceasta este cea mai frumoasă.”