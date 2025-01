CINE SUNT PROTAGONISTELE LIGII A 6 A DIN DÂMBOVIȚA

Echipele din ultimul eșalon valoric al fotbalului dâmbovițean oferă, ca-n fiecare an, lupte aprige în campionat. Situația din cele trei serii ale Ligii a 6 a sunt diferite. Dacă în Nord și-n Sud bătăliile la vârf sunt foarte echilibrate, când vine vorba despre campionatul din Vest, lucrurile par rezolvate în bună măsură.

Iată cum arată ierarhiile în cele trei serii după disputarea a primei părți a campionatului:

Seria Nord

1 ACS Viitorul Pietrosita 15 12 2 1 57 12 38p

2 ACS Valahii 1456 Targoviste 15 11 3 1 70 16 36p

3 ACS FC Vointa Buciumeni 15 11 2 2 68 27 35p

4 ACS Gloria Iedera 15 10 1 4 38 16 31p

5 ACS Gloria Manesti 15 8 3 4 45 22 27p

6 AS Sportul Runcu 15 7 1 7 40 35 22p

7 ACS Gura Ocnitei 15 6 2 7 34 35 20p

8 AS Gloria Doicesti 15 5 2 8 32 39 17p

9 CS Viitorul Razvad 15 4 1 10 29 77 13p

10 AS Unirea Ogrea 15 3 1 11 30 56 10p

11 ACS Muscelul Valeni 15 2 1 12 34 59 7p

12 AS Vointa Valea Voievozilor 15 1 1 13 18 101 4p

Seria Vest

1 ACS Olimpia Morteni 15 15 0 0 85 20 45p

2 ACS Vointa Visina 15 11 1 3 44 22 34p

3 AS Olimpicii Ulmi 15 10 0 5 56 27 30p

4 ACS Viitorul Petresti 15 9 2 4 36 26 29p

5 ACS Miulesti 15 8 2 5 49 22 26p

6 AS Unirea Cobia 15 8 1 6 35 39 25p

7 AFC Matasaru 15 7 3 5 40 34 18p

8 AFC Progresul Straosti 15 5 2 8 24 36 17p

9 ACS Vointa Ionesti 15 5 1 9 22 43 16p

10 AFC Petrolul Rascaeti 15 1 3 11 23 63 6p

11 ACS Viitorul Tomsani 15 2 0 13 18 63 6p

12 ACS Vulturii Sperantei Petresti 15 1 1 13 21 58 4p

*AFC Matasaru penalizare 6p conform deciziei nr 687/CDE/2024

Seria Sud

1 ACS FC Produlesti 15 10 3 2 62 24 33p

2 AS Spic de Grau Ghimpati 15 10 3 2 49 21 33p

3 AFC Cetatea 1396 Targoviste 15 10 2 3 51 22 32p

4 AFC Viitorul Sacueni 14 9 3 2 43 8 30p

5 AFC Unirea Nucet 15 7 1 7 56 37 22p

6 AS Sageata Catunu 1975 15 7 1 7 42 48 22p

7 ACS Stiinta Gheboaia 15 7 0 8 28 38 21p

8 AFCS Flacara Ghinesti 14 5 4 5 33 34 19p

9 ACS Gloria Bucsani 15 5 3 7 40 44 18p

10 ACS Rapid Dambovicioara 15 4 3 8 30 44 15p

11 AS Sportul Frasinu 15 3 0 12 19 75 3p

12 ACS Vointa Persinari 15 0 1 14 12 70 -14p

*ACS Vointa Persinari penalizare 3p conform deciziei nr 462/CDE/2024 **ACS Vointa Persinari penalizare 6p conform deciziei nr 488/CDE/2024 ***AS Sportul Frasinu 6p conform deciziei nr 510/CDE/2024 ****ACS Vointa Persinari penalizare 6p conform deciziei nr 540/CDE/2024