CHINDIA, ZERO PESTE TOT. FCU. Craiova – Chindia Târgoviște 1-0 (1-0)

Stadion: Ion Oblemenco (Craiova)

A marcat: Sekou Sidibe 25′

FCU Craiova: C. Sandu – R. Negru, Lekiatas, Lumbu (Blidar 89′), Padula – Vl. Pop, Dr. Albu (cpt.)(Kvakic 80′), Ct. Albu (Tr. Ciubotaru 63′) – Sidibe (Ghindovean 63′), Ibrahim (Cl. Bălan 80′), Andr. Dragu

Rezerve neutilizate: Gurău – Bounaas, M. Ilie, Abbey

Antrenor: Marius Croitoru

Chindia Târgoviște: M. Contra – Martac, C. Dinu (cpt.), Al. Sabău, Ad. Ioniță – Atanase (Pesic 46′), Danu (M. Șerban 78′), Al. Petre (Ius. Cristea 85′), Rz. Tache (Dogănoiu 74′) – Zivkovic (Grubac 46′), D. Florea

Rezerve neutilizate: Șt. Mușat – Romeo, R. Mihai, I. Iul. Zamfir

Director tehnic: Nicolae Croitoru

Arbitru: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe).

Asistenți: Daniel Călin (Bucureşti) și Barna Tamas Biro (Cernat – Covasna).

Rezervă: Cătălin Gheorghe Drugea (Buzău).

Observator arbitri: Iulian Spătaru (Timişoara). Delegat joc: Vasile Rad (Arad).

♦Min 90+6 Final de joc. 1-0 pentru FCU Craiova, și echipa olteană obține prima victorie în Liga 2 în acest sezon, la primul joc pe teren propriu. Chindia, la a doua înfrângere în tot atâtea meciuri jucate.

♦Min 89 |||⇐⇒ În timp ce delegatul Robert Sălceanu primește cartonașul galben pentru proteste, FCU Craiova face și ultima schimbare. Iese Nestorly Lumbu și intră Alexandru Blidar

♦Min 85 ⇐⇒ Ultima schimbare la Chindia. Iese Alexandru Petre și intră Iulian Zamfir

♦Min 80 ⇐⇒||| La FCU, iese agale Jibril Ibrahim, care primește și cartonașul galben și apoi refuză să iasă de pe gazon, și intră Claudiu Bălan. Iese și Dragoș Albu, accidentat, și intră Amar Kvakic. În circa trei minute s-au făcut cele două schimbări, timp în care meciul a fost oprit!

♦Min 78 ⇐⇒ O nouă schimbare la Chindia. Daniel Danu este înlocuit de Marian Șerban

♦Min 76 Ciubotaru trage spre poartă, balonul e deviat peste, în corner

♦Min 75 Padula are o incursiune din stânga spre centru, în fața careului are un un-doi, primește, pătrunde până în 7 metri și înscrie la colțul lung, însă golul este anulat corect pentru offside-ul în care se afla atunci câng a primit mingea înapoi

♦Min 74 ⇐⇒ Răzvan Tache este înlocuit cu Ionatan Dogănoiu

♦Min 63 ⇐⇒ Două înlocuiri și la FCU. Intră Traian Ciubotaru și Darius Ghindovean și ies Cătălin Albu și Sekou Sidibe

♦Min 61 Pauză de hidratare. Cei doi antrenori n-au probleme în a se face auziți de elevii lor, ținând cont că din tribune nu sunt niciun fel de încurajări

♦Min 57 Chindia încearcă, cumva, să reintre în meci, dar e ținută departe de poarta lui Sandu. Trupa lui Nicolae Croitoru pare incapabilă să fie periculoasă. Momentan, Florea, cel mai experimentat jucător al Chindiei, impresionează doar cu look-ul său, orbește adversarul atunci când îi zâmbește în față cu fațetele dentare imaculate!

♦Min 51 Ibrahim recuperează o minge și finalizează de la distanță, din zonă centrală, puțin peste poartă. Contra era ieșit destul de mult în față

♦De partea cealaltă, Marius Croitoru are tot trei modificări în primul 11 față de meciul trecut, 0-2 la ACSM Reșița. Au ieșit Oltean (eliminat), Ilie și Bălan și au intrat Lumbu, Cătălin Albu și Dragu. Noutatea de pe bancă este Kvakic.

♦Min 46 S-a reluat jocul

♦Min 46 ⇐⇒ Dublă schimbare la Chindia la pauză. Ies Cosmin Atanase și Ante Zivkovic și intră Ivan Pesic și Serges Grubac

♦Față de jocul trecut, 2-3 cu Metaloglobus, Chindia are trei schimbări în primul 11. Au fost introduși Contra, Sabău și Tache și au ieșit Mușat, Cristea și Pesic. Portarul Contra nu fusese în lot în prima etapă, iar acum nu se mai află pe bancă Brînzea și Ursu. A apărut, în schimb, Ionuț Rareș Mihai.

♦Min 45+3 Pauză. FCU Craiova are 1-0 în meciul cu Chindia, după o primă repriză modestă, desfășurată într-o atmosferă dezolantă pe stadionul ”Ion Oblemenco”. Golul lui Sekou Sidibe trebuia anulat, fiindcă a fost marcat neregulamentar, după ce i-a luat mingea din mâini lui Contra

♦Min 45 + Prima repriză este prelungită cu două minute

♦Min 43 Centrare dintr-un corner din dreapta, Sidibe e nemarcat pe linia de 6 metri, reia cu capul la prima bară și de pe linie respinge Martac. Contra, aflat mai în centru, era bătut, însă are noroc că Martac s-a aflat acolo și a pus piciorul stâng și a respins

♦Deținătorii de drepturi tv oferă o nouă reluare cu faza golului, la care Contra a protestat. O reluare cu încetinitorul arată că portarul avea mingea între palme, reținuță deci, iar Sidibe, în alunecare, a lovit cu piciorul stâng balonul și i l-a luat neregulamentar, deși fără intenție. Golul trebuia anulat, iar meciul nu are arbitraj VAR.

♦Min 38 Chindia e presată în careu și Craiova obține un nou corner, după un șut deviat pe lângă poartă. Din tribună, cei câțiva fani ai trupei târgoviștene prezenți la meci scandează de două-trei ori numele Chindiei. FCU nu are galerie la acest meci!

♦Min 37 După corner, mingea e bâlbâită în careul Chindiei, vine un șut-centrare din dreapta, Petre respinge în față, direct în Lumbu, din acesta balonul ricoșează spre poartă, iar Contra plonjează și scoate aproape de pe linie în lateral

♦Min 36 Sidibe șutează din dreapta, Contra intervine și respinge în corner

♦Min 25 1-0 Noroc chior și FCU Craiova deschide scorul. Minge aruncată în flancul drept pentru Sekou Sidibe, acesta este în spatele lui Ioniță, care protejează pentru ca Mario Contra să iasă în colțul careului mare să rețină. Cu toții cad, balonul trece pe sub brațul lui Contra și ricoșează în stânga, spre poartă, Sekou Sidibe se ridică primul, e cel mai aproape de minge și o împinge în poarta goală

♦Min 22 Padula șutează din stânga la poartă, la prima bară, Contra respinge în față și apoi reține. Primul șut pe spațiul porții în acest meci

♦Min 21 Florea e blocat de Padula, fiind călcat pe gleznă. Arbitrul nu vede și dă aut de margine pentru Craiova.

♦Min 19 Jucătorii lui Nicolae Croitoru abia au trecut de jumătatea terenului până acum. E abordată tactica contraatacului, fără succes în acest început de joc

♦Min 10 În primele zece minute, jucătorii lui Marius Croitoru au avut posesia, însă n-au putut avansa prea mult spre careul lui Contra, deci nu au avut nicio ocazie, vreo situație de poartă. Atmosfera pe stadionul este una dezolantă, cu nicio încurajare pentru FCU sau Chindia!

♦Min 1 A început meciul de la Craiova, într-o atmosferă de amical!

FCU Craiova a obținut primul său succes în acest sezon, după ce debutase cu un eșec la Reșița (scor 0-2). De partea cealaltă, Chindia pierde și al doilea meci, după ce în primul a încasat-o cu 2-3 de la Metaloglobus.

În etapa a 3-a, FCU Craiova joacă sâmbătă, de la ora 11:00, în deplasare la CSC Dumbrăvița, iar Chindia are meci abia luni, de la ora 17:00, la Târgoviște, cu CSC Șelimbăr, în abia primul său joc acasă în acest sezon.

Până atunci, echipele din Liga 2 vor juca și în Turul 3 al Cupei României. FCU Craiova joacă miercuri, de la ora 17:30, în deplasare la Petrolul Potcoava (Liga 3), iar Chindia are meci la o colegă de campionat, AFC Câmpulung Muscel, tot miercuri și tot de la ora 17:30.

