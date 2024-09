CHINDIA, ÎNCĂ UN EȘEC ACASĂ ȘI SUPORTERII ȘI-AU PIERDUT RĂBDAREA

Chindia Târgoviște – CS Afumați 0-1 (0-0)

Stadion: Eugen Popescu. Spectatori: 3000

A marcat: Alexandru Duțu 53′

Chindia: M. Contra – Martac, Ius. Cristea, Al. Sabău, Romeo – Pesic, M. Șerban, Al. Petre (R. Mihai 79′), Atanase (Danu 60′) – Florea (cpt.), Grubac (Zivkovic 69′)

Rezerve neutilizate: Brînzea – Rz. Tache, Ad. Ioniță, Mih. Popa, Bg. Petre, R. Simion

Antrenor: Marian Vătavu

CS Afumați: Chioveanu – Al. Păun, Robicek, Al. Duțu, A. Lazăr (Al. Nicola 83′) – Zaina (cpt.), Rob. Petculescu (M. Preda 83′), Gheoroae – Al. Ionică (D. Burlacu 64′), Cip. Stanciu (Moussinga 64′), Beșleagă (Ghineț 15′)

Rezerve neutilizate: Obretin – M. Stancu, Cană, Shehait

Antrenor: Vasile Neagu

Arbitru: Mircea Salomir (Cluj-Napoca). Asistenți: Nicolae Bogdan Mociorniță (Băicoi – Prahova) și Cristian Voicu (Focşani).

Rezervă: Dan Hrușcă (Bucureşti).

Observator arbitri: Zoltan Tamaş (Odorheiu Secuiesc).

Delegat joc: Florentin Barbu (Giurgiu).

♦Min 90+5 Final de joc la Târgoviște

♦Min 90+2 Preda îl ridiculizează din nou pe Cristea în flancul stâng, pătrunde în careu, Cristea e groggy și pică în spatele jucătorului Afumațiului și îl calcă grosolan pe călcâi. Mario Preda, demn de lăudat, nu cade, deși a fost evident călcat, se redresează și pasează în centru pentru un coechipier, dar pe direcție apare Sabău, care degajează. Arbitrul trebuia să acorde din nou penalty și nu o face

♦Min 90+1 Cristea îl trage evident de tricou pe Preda, în careu, acesta pică, însă arbitrul nu acordă penalty

♦Min 87 Preda șutează frumos din fața colțului dreapta al careului, cu piciorul drept, la vinclul primei bare, Contra respinge salvator

♦Min 83 Florea pătrunde de această dată pe stânga, pătrunde spre centru, pare să vrea să-i arate lui Zivkovic cum trebuia să facă, e blocat de doi adversari, șutează în blocaj, mingea ricoșează spre colțul scurt și Chioveanu reține fără probleme

♦Min 80 Pesic pătrunde din nou singur în stânga careului, centrează și de această dată pe jos în fața porții, Duțu respinge, oricum Rareș Mihai era departe, mingea e recuperată în dreapta, e trimisă în fața porții, balonul se duce sub transversală, iar Chioveanu o deviază suficient pentru a pica pe plasă. Afumațiul e comasată în propria jumătată

♦Min 78 Florea pasează mai departe în stânga careului pentru Pesic, acesta e nemarcat, avansează și centrează pe jos, dar prin spatele lui Șerban și Danu, urcați la 5 metri amândoi, primul pe centru și al doilea la bară a doua. Ocazie mare pentru Chindia

♦Min 68 Gheoroae avansează în fața careului, șutează din 16 metri, Cristea deviază, iar Contra reține în dreapta sa

♦Min 65 Burlacu trage din stânga, mingea este deviată în centru, la Zaina, care preia și trage la poartă. Mingea trecea pe lângă, însă Contra o respinge în corner

♦Min 61 Grubac cade în careu, simulând o lovitură primită la degajarea balonului, însă asistentul Voicu arată offside la pătrunderea sa în careu. Decizia sa este din nou eronată, fiindcă mingea a fost trimisă în careu de un adversar

♦Min 56 Pe contră, Florea avansează pe stânga și trage la prima bară, iar Chioveanu respinge în corner

♦Min 56 Petculescu îl ridiculizează pe Cristea cu preluarea sa în stânga careului, pătrunde și șutează pe lângă Contra, însă Sabău pune piciorul în fața liniei porții și respinge. Mingea sare ciudat, lovește bara din stânga și este prinsă apoi de Contra

♦Min 54 Minge ridicată de Pesic peste defensiva Afumațiului, Sergej Grubac rămâne singur cu Chioveanu și îl învinge cu un șut pe jos din 6 metri, însă golul e anulat pentru un posibil offside, de asistentul Cristian Voicu. Reluarea arată că Grubac era mai degrabă în poziție corectă, astfel că golul e anulat incorect

♦Min 53 0-1 Zaina centrează de această dată din lovitură de colț din dreapta, Alexandru Duțu se înalță bine la 7 metri și înscrie cu capul lângă bara din stânga

♦Min 52 Centrare din corner din stânga, mingea e trimisă cu capul de Robicek, balonul îl atinge pe spate pe Atanase și trece de puțin pe lângă bara a doua

♦Min 50 Stanciu avansează pe dreapta, pătrunde în careu și trage la colțul scurt, Contra e acolo și respinge în față. Are noroc că nu e niciun adversar și un coechipier degajează

♦Min 46 S-a reluat jocul, fără înlocuiri de jucători

♦Min 45+3 Pauză la Târgoviște, unde Chindia și CS Afumați sunt la egalitate, scor 0-0. Echipele au oferit un meci frumos, cu joc rapid, au avut câteva situații de a marca, două mari ocazii irosind Daniel Florea

♦Min 38 Stanciu bate lovitura liberă de la distanță, trimite direct pe poartă, iar Contra reține. Ritmul meciului a mai scăzut, după ce în prima jumătate de oră s-a jucat rapid de la o poartă la alta

♦Min 30 Ocazie mare de gol pentru Chindia. O minge centrată din stânga, din corner, de Pesic, este trimisă cu capul din 6 metri de Florea, în bara din dreapta. Mingea revine în teren și este respinsă. Chioveanu era bătut. Florea a reluat cu capul dintre doi adversari

♦Min 26 Minge trimisă lung și înalt în careul Afumațiului, în dreapta, Martac, nemarcat, preia pe piept, se dezechilibrează și din cădere reia la prima bară, din unghiul închis în care se aproape, aproape de linie. Chioveanu prinde ușor mingea care nu se ducea pe poartă

♦Min 23 Petculescu fentează în fața careului, lateral dreapta, trage cu stângul la poartă, la colțul lung, Contra respinge în față, Ionică urmărește acolo, dar reia slab din poziția incomodă în care se afla, în sărituă. Mingea se duce pe lângă poartă, în stânga, iar Contra respiră ușurat că nu a luat gol la această respingere eronată a sa. Respiră ușurat și defensiva Chindiei, depășită din nou ușor

♦Min 13 Fază de contraatac în superioritate a Chindiei, după o degajare a lui Contra și o deviere pe spate a lui Grubac. Mingea merge în stânga, la Pesic, care avansează până în dreptul careului, îi trimite simplu în centru lui Daniel Florea, care nu e presat de nimeni, preia și trage pe jos din 13 metri. Chioveanu blochează cu piciorul, mingea îl lovește în pierpt pe Duțu și apoi este respinsă. Incapabil să înscrie din poziția ideală în care s-a aflat, cel mai experimentat jucător din lotul Chindiei cerșește un penalty, în opinia sa mingea lovindu-l în mână pe Duțu, nu în piept!

♦Min 9 Ionică avansează pe stânga, nu-l blochează nimeni, trage puternic cu dreptul din 18 metri, la prima bară, Contra pune brațele să blocheze și aproape că mingea i le dă ”peste cap”. Are noroc că mingea sare peste vinclul din dreapta sa

♦Min 7 Florea pasează bine pe culoar, în careu, în stânga, pentru pătrunderea lui Romeo, însă centrarea-pasă a italianului este penibilă, pentru nimeni, în fața porții, iar Duțu respinge ușor. Romeo îl ceartă pe Grubac că nu a pătruns în centru, el fiind mult în dreapta. Romeo nici nu s-a uitat unde trimite mingea

♦Min 5 Petculescu îl lasă fără minge pe Petre, pe linia de fund, și șutează la colțul scurt, în plasa laterală însă. CS Afumați are prima ocazie a meciului

♦Min 1 A început partida de la Târgoviște, primul în nocturnă în acest sezon pentru ambele echipe

