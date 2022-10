0 0

Foto: top-cazino.ro

Inca din cele mai vechi timpuri, cazinourile au reprezentat locuri in care, odata intrat, erai parca transpus intr-o alta lume. Atmosfera din interiorul unui cazino tinde a-ti da o stare de euforie, iar castigurile impresionante de care poti avea parte te fac sa visezi ca iti poti schimba viata intr-o clipa.

Zeci de milioane de oameni le-au trecut pragul, pornind de la cele mai renumite cazionuri, pana la cele mai putin cunoscute. In cele ce urmeaza vreau sa iti prezint cateva informatii interesante despre cele mai mari sali de jocuri din intreaga lume pe care, daca ai vreodata posibilitatea merita din plin sa le vizitezi.

Care sunt cele mai mari cazinouri?

Astazi, popularitatea cazinourilor a atins practic apogeul. Cele mai mari cazinouri aduna jucatori din intreaga lume, acestia fiind atrasi de experienta inedita pe care le-o ofera aceste sali de jocuri de noroc impresionante.

In continuarea articolului iti voi prezenta o parte dintre cele mai mari cazinouri din lume. Majoritatea acestora ofera pe langa salile de jocuri propriu-zise si servicii de cazare, restaurante si alte facilitati, astfel ca experienta este de-a dreptul una de neuitat.

1. WinStar World Casino

WinStar World Casino este considerat a fi cel mai mare cazino din intreaga lume in acest moment. Acesta se gaseste in Statele Unite ale Americii, mai exact la 193 kilometri distanta de metropola Oklahoma. Are o suprafata de peste 55.000 de metri patrati si ofera clientilor peste 7500 de aparate de joc.

Mai mult decat atat, cazinoul curpinde si o sala de poker cu 55 de mese, un total de 100 de jocuri de masa, dar si o sala de bingo unde pot incapea peste 850 de persoane.

Inaugurarea acestui cazino a avut loc in anul 2003, iar pe langa jocurile de noroc, WinStar World Casino surprinde prin diversitatea serviciilor pe care le ofera. Cei care ii trec pragul vor avea acces la numeroase restaurante, cluburi de noapte, hoteluri, piscine si chiar si un teren de golf.

2. Venetian Macao

Unul dintre cele mai mari cazinouri din toate timpurile este Venetian Macao, situat in China. Acesta a fost deschis in 2007, avand o suprafata uluitoare de aproape 52.000 de metri patrati. Principalele caracteristici ale cazinoului sunt cele 4.000 de aparate de slot, 800 de mese de jocuri de noroc, precum si patru zone tematice de gambling.

Numele acestui cazino nu este ales intamplator, deoarece design-ul intregului complex este inspirat dupa canalele renumite ale Venetiei, pentru a oferi clientilor o experienta unica de joc.

In plus, cazinoul dispune de hoteluri, restaurante, magazine si alte asemenea facilitati. Mai mult decat atat, este un loc excelent pentru tot felul de evenimente, de la meciuri de box, baschet, tenis, pana la concerte si nunti.

3. City of Dreams

In topul celor mai mari cazinouri din lume se regaseste si City of Dreams, care este de asemenea situat in China. Este considerat a fi al treilea ca marime din lume in momentul de fata, deoarece suprafata acestuia este de aproximativ 40.000 de metri patrati. In cadrul acestei sali de jocuri se regaseste un numar de peste 1600 de aparate de joc, dar si aproximativ 460 de mese de gambling.

Cazinoul City of Dreams a fost infiintat in anul 2009, iar pana acum, in cadrul acestuia au fost deschise peste 30 de restaurante si baruri, 4 hoteluri si 4 centre spa. Printre principalele atractii se numara si expozitiile arta, Acvariul si Fantana cu bule.

4. MGM Grand

MGM Grand se gaseste in Las Vegas, capitala jocurilor de noroc, deschizandu-si portile pentru prima data in anul 1993. Acesta ofera un spatiu de peste 16.000 de metri patrati dedicat jucatorilor. Aici sunt regasite peste 3.000 de aparate de slot, 200 de jocuri de masa, precum si sali de poker.

Pe langa multitudinea jocurilor de noroc, acest complex de divertisment dispune de 3 hoteluri, vile VIP, 16 restaurante, 25 de magazine, dar si un club de noapte. Interesant este faptul ca aici se organizeaza si evenimente importante, deoarece MGM Grand detine 2 teatre si o arena.

5. Foxwoods

Foxwoods Resort Casino este un complex de divertisment din America de Nord, mai exact din Mashantucket, Connecticut. Statiunea cuprinde 6 cazinouri, 4 hoteluri si numeoase restaurante. Totul se intinde pe o suprafata de 32.000 de metri patrati, unde se gasesc peste 390 de mese de joc si aproximativ 6.300 de sloturi.

Acest complex a fost deschis in 1992, iar hotelul a fost inaugurat un an mai tarziu. Pe langa acestea, exista si un spatiu comercial si cateva magazine de lux. De asemenea, Foxwoods dispune si de un centru spa, un teren de golf, dar si activitati precum bowling si tiroliana.

6. Ponte 16

Ponte 16 Resort Macao a fost deschis in anul 2008 si este cu siguranta unul dintre cele mai populare cazinouri din lume. Acesta se gaseste in China, iar jucatorii pot explora cei peste 25.000 de metri patrati, care cuprind 109 de mese de joc, 307 de aparate de slot si doua sali VIP.

Complexul include un hotel imens cu piscina, un centru spa, o zona de fitness, dar si un centru de joaca pentru copii cu tema Angry Birds. Designul cazinoului este inedit, deoarece este un amestec de stil european cu elemente traditionale chinezesti.

Asadar, ti-am prezentat cateva dintre cele mai mari cazinouri din lume. Dupa cum ai vazut, acestea se gasesc in SUA si China, teritorii care au devenit lideri pe piata in aceasta industrie.

Stralucirea acestora este data si de diversitatea pe care o ofera, deoarece nu sunt simple locuri in care se gasesc jocuri de noroc, ci adevarate zone de divertisment si relaxare. Asadar, odata ce vei intra intr-un astfel de loc, vei avea garantat o experienta de neuitat.