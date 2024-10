APIA a început plățile în avans către fermieri

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a început plătile în avans pentru fermierii care au depus cerere unica de sprijin in acest an.

Sumele acordate sunt de pana la 70% în cazul plăților directe, după aplicarea contributiei la fondul de risc și de până la 85% în cazul sprijinului acordat pentru masurile de dezvoltare rurală.

Cuantumurile pentru schemele de sprijin care beneficiaza de plata in avans sunt dupa cum urmeaza: PD-01Sprijin de baza pentru venit in scopul sustenabilitatii (BISS) -96,39 euro/ha; PD-02 Sprijin redistributiv complementar (CRISS) – 52,34 euro/ha; PD-03 Sprijin complementar pentru venit pentru tinerii fermieri – 42,47 euro/ha; PD-04 Practici benefice pentru mediu aplicabile in teren arabil – 69,76 euro/ha; PD-05 Practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul in fermele mici ( gospodarii traditionale) – 98,80 euro/ha; PD-06 Inierbarea intervalului dintre randuriin plantatiile pomicole, viticole, pepiniere si hameisti – 102,60 euro/ha; PD-21 Sprijin cuplat pentru venit-vaci de lapte – 296,12 euro/cap; PD-22 Sprijin cuplat pentru venit-carne de vita – 190,82 euro/cap; PD-23 Sprijin cuplat pentru venit-bivolite de lapte – 160 euro/cap; PD-24 Sprijin cuplat pentru venit- ovine/caprine – 12,54 euro/cap

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Judetean Dambovita a generat primele liste de plata la ora 2.30 si a inclus un esantion de 2405 fermieri Activitatea continuă cu celeritate, termenul limita fiind 30 noiembrie 2024.