Alocațiile și indemnizațiile pentru creșterea copilului vor fi plătite pe 6 decembrie

Prin intermediul unui comunicat de presă, AJPIS Dambovita informează că, in data de 06.12.2024 in conturile bancare ale beneficiarilor si ulterior pe mandat postal, vor fi platite urmatoarele beneficii: alocația de stat pentru copii/ indemnizația pentru creșterea copilului/ stimulentul de inserție/indemnizatia lunara de acomodare in vederea adoptiei si indemnizatia de sprijin pentru familia adoptatoare.

La nivelul AJPIS Dambovita sunt înregistrați 87.575 de beneficiari de alocație de stat pentru copii, indemnizație pentru creșterea copilului și stimulent de inserție pentru creșterea copilului, pentru care se va plati suma de 39.797.390 lei.

De asemenea, drepturile acordate persoanelor cu dizabilități în conformitate cu Legea nr. 448/2006 vor fi platite in aceasta luna in avans, respectiv in data de 13.12.2024.

La nivelul AJPIS Dambovita sunt înregistrați 41.844 de beneficiari ai Legii 448/2006 pentru care se va plati suma de 14.416.430 lei.