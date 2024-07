5 motive pentru care trebuie sa aveti o pompa de caldura chiar si vara

Majoritatea oamenilor nu asociaza cuvintele „pompa de caldura pentru piscina” si „vara”. Ceea ce face ca ideea de a folosi o pompa de caldura la piscina in timpul verii sa para nefireasca. Pentru ca, dupa cum stim cu totii, vara, vremea este mai calda si soarele arde. Si, de obicei, este suficient pentru a va incalzi apa — cel putin decent. Ceea ce inseamna ca, in cea mai mare parte, nu trebuie sa umblati deloc la temperatura apei din piscina, nu?

Lucrurile nu stau chiar asa, si iata de ce.

Daca nu utilizati o pompa de caldura la piscina, vara, atunci aveti literalmente control ZERO asupra cat de calda sau rece este apa. Si mai rau, nu aveti cum sa controlati cat timp ramane potrivita pentru inot. Deci, indiferent de cat de cald este afara, ramaneti la mila soarelui.

Raceste apa cand devine prea calda

Soarele va poate incalzi piscina in mod natural, vara. Din pacate, nu aveti cum sa controlati cand, cat de des sau cat de mult se intampla asta. Ceea ce inseamna ca intr-o zi apa din piscina ar putea fi potrivita, iar in urmatoarea, sa „fiarba” (de cele mai multe ori, fiind mult prea calda sau prea rece).

In astfel de situatii, o pompa de caldura reversibila se poate dovedi o solutie ideala in ceea ce priveste obtinerea unui confort absolut. Pe langa functia sa de incalzire a apei, aceasta beneficiaza si de o functie de racire, extrem de utila in caz de canicula.

Detecteaza automat schimbarea temperaturii si incalzeste apa

O furtuna de vara ivita din senin poate da peste cap echilibrul chimic al apei, dar si temperatura acesteia. Ceea ce inseamna ca orice progres pe care soarele l-a facut pentru a incalzi apa se poate pierde in cateva minute. Insa, peste o ora, cu ajutorul pompei de caldura, puteti avea din nou temperatura la care era inainte.

Si chiar mai bine, daca o setati in modul de asteptare cu o temperatura prestabilita, facand toate acestea automat (si mult mai rapid). Pompa de caldura detecteaza automat schimbarea temperaturii si incalzeste apa in locul vostru. Asa ca, atunci cand ajungeti acasa, puteti sari direct in apa – stiind ca va fi la fel de calda ca atunci cand ati plecat in aceasta dimineata.

Petreceri la piscina, in ciuda intemperiilor

Ati facut vreodata planuri marete pentru o petrecere la piscina sau un gratar, doar pentru ca vremea sa vina si sa le strice in ultima clipa? Nu este o situatia tocmai placuta, mai ales ca exista sansa sa nu va mai bucurati din nou de acea perioada cu familia si prietenii. Sau cel putin pentru o perioada.

Dar daca vremea imprevizibila este singurul lucru care sta intre voi si o petrecere de neuitat, atunci de ce sa nu profitati de singurul lucru care poate preveni toate acestea? Cum este posibil? Folosind o pompa de caldura la piscina, vara.

A controla temperatura apei 24/7 inseamna ca nimic nu va poate sta in cale. Nici ploaia, nici norii, nici soarele, nici macar lipsa acestuia. Iar atunci cand anularea unei petreceri poate lasa si o gaura in buget, pompa de caldura este singura modalitate de a evita o astfel de pierdere.

Inot confortabil de dimineata devreme pana seara tarziu

Majoritatea oamenilor inoata de obicei dimineata sau pe parcursul zilei. Insa cum facem cand ne dorim sa inotam in timpul noptii? Daca va bazati doar pe soare pentru a va mentine apa calda, atunci sansele de inot nocturn vor fi foarte scazute. Mai ales ca apa din piscina pierde caldura noaptea. Pentru ca, dupa cum stiti, cand soarele apune, temperatura apei scade. Iar o vreme innorata nu va face decat sa scada si mai bine temperatura apei.

Dar daca utilizati o pompa de caldura, vara, atunci piscina ramane deschisa la orice ora din zi sau din noapte. Cu alte cuvinte, puteti inota la fel de confortabil noaptea ca si in timpul diminetii. La aceeasi temperatura, indiferent de prognoza meteo.

Economisirea banilor cheltuiti pe distractii si mai mult timp petrecut acasa (in apa)

Evitati cheltuielile cu distractiile in oras si bucurati-va de mai mult timp in confortului caminului. Daca este mijlocul verii si incercati sa invingeti caldura, piscina este probabil primul loc ce va vine in gand. Totusi, apa putin prea calda sau rece poate strica orice plan.

Si in aceste situatii, utilizarea unei pompe de caldura in timpul verii va ajuta, de fapt, sa evitati cheltuielile cu iesirile in oras, avand in vedere ca functionarea unui astfel de echipament atinge cu usurinta suma de bani pierduta intr-o zi la o simpla distractie cu prietenii.

Si sa nu uitam de toate beneficiile pentru sanatate care vin cu inotul! Asadar, in timp ce sunteti acasa, bucurandu-va de apa si salvand din buget, va tonifiati si corpul, in acelasi timp.