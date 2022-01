VIZITĂ IMPORTANTĂ PENTRU ORGANIZAREA MONDIALULUI DE 3X3 ÎN ROMÂNIA

0 0

Secretarul general al Federatiei Internationale de Baschet, Andreas Zagklis, impreuna cu reprezentantul pentru relatii externe al forului international, Michel Filliau, au efectuat, astazi, o vizita de lucru in tara noastra. A fost prima vizita oficiala pe care conducatorul executiv al forului mondial a efectuat-o la unul dintre cei opt membri fondatori FIBA in 2022, un an aniversar pentru FIBA, care sarbatoreste 90 de ani de la infiintare. Cu aceasta ocazie, secretarul general Andreas Zagklis s-a intalnit cu numeroase personalitati, in frunte cu prim-ministrul Guvernului Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca, si ministrul Sportului, Eduard Novak. Pe agenda de lucru a conducatorului executiv FIBA s-au mai aflat intalniri cu presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, cu primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, dar si o vizita la sediul Federatiei Romane de Baschet.

Cel mai important conducator executiv al forului international de baschet a vizitat Romania, secretarul general FIBA, Andreas Zagklis, sosind azi noapte in tara insotit de consilierul pentru relatii externe al forului international, Michel Filliau. Inca de la primele ore ale diminetii, secretarul general FIBA s-a intalnit cu reprezentantii la varf ai conducerii Federatiei Romane de Baschet, presedintele Carmen Tocala fiind insotita de secretarul general Dan Berceanu, vicepresedintii Alina Moanta si Mircea Cristescu si de managerul general Catalin Burlacu.

Premierul Nicolae Ciuca: “Romania isi doreste sa devina partener activ in proiectele FIBA”

In agenda de lucru a zilei s-au aflat mai multe intalniri la nivel inalt, cea mai importanta vizita fiind la sediul Guvernului Romaniei, Andreas Zagklis si conducerea FRB intalnindu-se cu premierul Nicolae-Ionel Ciuca si ministrul sportului Eduard Novak. Discutiile au atins mai multe subiecte, punandu-se accent pe organizarea in premiera in tara noastra a Campionatului Mondial U23 de baschet 3×3, in octombrie 2022, pe proiectele educationale care vizeaza introducerea baschetului in scolile si liceele din Romania si, nu in ultimul rand, pe intentia ca Romania sa-si depuna candidatura pentru organizarea unei grupe a Campionatului Mondial de Baschet din 2027. “Apreciem in mod deosebit desemnarea Romaniei drept tara organizatoare a Campionatului Mondial de baschet 3×3 tineret, din luna octombrie a acestui an. Am inteles ca acest joc de baschet 3×3 a fost introdus anul trecut la editia Jocurilor Olimpice de la Tokyo si felicit Federatia Romana de Baschet pentru prezenta la aceasta premiera olimpica. Romania isi doreste sa devina partener activ in proiectele pe care FIBA le va demara in domeniul cercetarii, medicinei sportive, comunicarii, marketingului sau planificarii. Este foarte important sa putem beneficia de expertiza dumneavoastra in dezvoltarea acestui sport, atat in cadrul programelor, cat si la nivel institutional”, a declarat premierul Nicolae-Ionel Ciuca, care a transmis conducatorului executiv al FIBA si intentia Romaniei de a se inscrie pe lista statelor care doresc sa gazduiasca, la Bucuresti, o grupa a Campionatului Mondial de Baschet Masculin – FIBA Basketball World Cup 2027. La final, premierul Guvernului Romaniei i-a multumit secretarului general FIBA pentru sprijinul acordat Federatiei Romane de Baschet: „Va multumesc pentru sprijinul acordat Federatiei Romane de Baschet si sportului in general. Eu personal, impreuna cu echipa pe care o conduc, suntem sustinatori ai sportului, incurajam si sprijinim dezvoltarea si practicarea acestuia”.

Prima vizita din agenda de lucru a fost la sediul Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, acolo unde a fost asteptat de presedintele Mihai Covaliu si secretarul general George Boroi. Tematica discutiilor la care au mai participat si reprezentantii Sport Arena Streetball, Vlad Constantinescu si Radu Petre, precum si fostul prim-ministru Victor Ponta, un apropiat al baschetului autohton, a fost una foarte bogata, Andreas Zagklis declarandu-se la final impresionat sa constate o colaborare fructuoasa intre COSR si FRB din punct de vedere al strategiei olimpice de viitor si a considerat ca, pentru editia olimpica Paris 2024, participarea echipei de 3×3 a Romaniei la JO Tokyo 2020 este o trambulina pentru viitorul baschetului romanesc.

“Am vazut ca exista planuri mari pentru anii urmatori si cred ca participarea echipei de 3×3 a Romaniei la Jocurile Olimpice de la Tokyo este o buna trambulina pentru viitorul baschetului romanesc. La Comitetul Olimpic si Sportiv Roman am discutat cu presedintele si secretarul general si pot spune ca am fost incantat sa constat ca Federatia Romana de Baschet lucreaza indeaproape cu forul olimpic, o colaborare fundamentala pentru viitorul olimpic al baschetului romanesc. In paralel, pentru noi, a fost si un bun prilej pentru a discuta cu reprezentantii Comitetului Olimpic si ai federatiei romane despre modul in care poate fi implementat baschetul in scolile din intreaga tara si astfel de a mari si mai mult numarul de sportivi legitimati si implicit de a imbunatati nivelul valoric al echipelor nationale”, a declarat secretarul general al FIBA la final.

Spre orele pranzului, a urmat o noua intalnire, la sediul Primariei Capitalei, unde a fost intampinat de primarul general Nicusor Dan. La discutiile la care au participat si reprezentantii partenerului FRB pentru evenimentele de baschet 3×3 Sport Arena Streetball, Vlad Constantinescu si Radu Petre, alaturi de membrii conducerii FRB, au fost atinse mai multe subiecte, prioritare fiind organizarea Campionatului Mondial U23 de Baschet 3×3 din octombrie 2022, precum si proiectele educationale care vizeaza introducere a baschetului in scoli.