Virgil Guran, consilier al primului-ministru: „Trebuie să găsim soluţii, pentru a echilibra ceea ce s-a greşit în 30 de ani în România”

La prima întâlnire cu presa locală după numirea în funcţia de consilier al primului -ministru pe probleme de ordine publică şi siguranţa cetăţeanului, şeful PNL Dâmboviţa, Virgil Guran, a înmânat ziariştilor un sumar al activităţii Guvernului Orban, după ceva mai mult de o lună de la investire. Nu a intrat în amănunte dar, legat de această sinteză, nu a scăpat ocazia de a trimite câteva săgeţi bine ţintite spre PSD:”Am înţeles că a existat şi o remarcă, anume că e cam puţin pentru o lună. Dacă veneau cu ce au făcut cei de la PSD în şapte ani de stat la guvernare, veneau cu o singură foaie.”

Bun vorbitor, Guran nu s-a exprimat deloc întortocheat, spunând că cel mai important lucru pe care trebuie să-l facă Guvernul Orban este acela de a începe echilibrarea bugetului:”Venim să prezentăm situaţia reală, nu să băgăm sub preş realitatea şi să zicem că ne încadrăm în deficitul de 3% şi toată lumea e mulţumită. Am venit şi am prezentat că sunt datorii, de la PNDL, de la TVA nerambursat. Le-am prezentat clar şi acum am început să luăm măsurile necesare .” A punctat că trebuie rezolvată şi problema cumulului pensiei cu salariul la stat, că există situaţii cu persoane ieşite la pensie cu 7-8000 de lei lunar şi care au fost reangajate pe aceleaşi funcţii şi pe lefuri la fel de mari, în timp ce tinerii capabili pleacă pentru că în România nu îşi pot găsi locuri de muncă la un venit decent.

„Trebuie să găsim soluţii, unele poate chiar dureroase, pentru a echilibra ceea ce s-a greşit în 30 de ani în România. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să nu mai minţim. Şi am început prin a spune adevărul despre ceea ce se întâmplă în bugetul naţional, în sistemul bugetar al României, în Guvern, în ministere. Trebuie să spunem ceea ce trebuie să facem şi ceea ce nu putem să facem.”

Chiar dacă a fost numit consilier al primului-ministru pe probleme de ordine publică şi siguranţa cetăţeanului, cu rang de secretar de stat, Virgil Guran, liderul liberalilor dâmboviţeni s-a angajat să ţină aproape de judeţul Dâmboviţa. Se va ocupa în continuare de creşterea Organizaţiei PNL Dâmboviţa dar şi de probleme care ţin de dezvoltare, de creşterea nivelului de trai şi de confort al cetăţenilor.