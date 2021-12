Valul 5 ajunge în România în „probabil nu mai mult de trei săptămâni”, anunță premierul Ciucă, de la Bruxelles

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat că în urma discuțiilor de la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu șefa Comisiei Europene și mai mulți oficiali ai blocului comunitar, valul 5 al pandemiei de Coronavirus, produs de noua varianta omicron, ar ajunge în România într-un „interval de timp, probabil nu mai mare de trei săptămâni”.

Aceasta este prima așteptare pe care șefa Comisiei Europene o are de la Guvernului condus de Ciucă, a explicat acesta din urmă, ca țara noastră să fie foarte bine pregătită pentru acest val.

„Un semnal că trebuie să fim cu adevărat pregătiți pentru ceea ce înseamnă impactul pe care acesta îl va avea și la nivelul țării noastre”, a spus Ciucă.

România este în acest moment în plină relaxare a măsurilor care privesc combaterea pandemiei. În privința școlilor, nu există niciun plan anunțat de autorități pentru prevenirea răspândirii noii tulpini.

Nicolae Ciucă: „Am înțeles. Vă mulțumesc. Mesajul și esența discuțiilor pe care le-am avut cu doamna președinte Von der Leyen au vizat elementele legate de criza COVID. Este cu adevărat o preocupare majoră vizavi de modul în care fiecare stat membru și Uniunea în ansamblu sunt în măsură să gestioneze pandemia de COVID-19. De asemenea, am discutat impactul pe care noul val al variantei Omicron îl are deja într-o serie din țările Europei, primind un semnal că trebuie să fim cu adevărat pregătiți pentru ceea ce înseamnă impactul pe care acesta îl va avea și la nivelul țării noastre, discutându-se și despre un interval de timp, probabil nu mai mare de trei săptămâni, în care el va fi prezent și în zona țării noastre. Ca atare, principalul subiect de discuție a fost legat de modul în care noi suntem pregătiți să gestionăm cel de-al cincilea val. Și, desigur, au fost discuții legate de modul în care decurge campania de vaccinare și de necesitatea ca la nivel guvernamental și al instituțiilor de specialitate – și aici insist, instituțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății -să poată să aibă o comunicare și să convingă din punct de vedere profesional necesitatea ca populația să se vaccineze, fiind, practic, singurul instrument prin care, cu certitudine, așa cum am putut să desprindem din ceea ce s-a întâmplat, nu ne protejează de a ne infecta, în schimb, ne protejează să trecem mai ușor prin boală și să nu avem atâtea cazuri, așa cum am avut în perioada valului 4, când zeci de mii de români și-au pierdut viața”.