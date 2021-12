UN JUCĂTOR AL CHINDIEI SE CERE LA UNIVERSITATEA CRAIOVA

Fundașul central al Chindiei Târgoviște, Daniel Mariel Celea (26 de ani), a intrat în ultimele șase luni de contract cu gruparea antrenată de Emil Săndoi și spune că visul său este o revenire în Oltenia natală, pentru a juca la Universitatea Craiova.

Celea este originar din Braloștița (Dolj) și a jucat pentru ACSO Filiași, Sporting Roșiori, Pandurii, UTA, CS Mioveni și Sepsi, înainte de a pleca în Polonia, la LKS Lodz. Nu a izbândit printre leși și a revenit în țară, fiind dorit de Emil Săndoi la Chindia.

Cotat în prezent la 550.000 de euro pe transfermarkt, Daniel Celea are 20 de prezențe în acest sezon pentru formația dâmbovițeană.

„Pentru mine a fost un an foarte bun 2021. După o perioadă mai nereușită în Polonia, am profitat de oportunitatea de a veni în România și am jucat aproape meci de meci, mi-am câștigat un nume la nivelul primei ligi. Dorința mea cea mare este să joc pentru Universitatea Craiova, pentru că visul copilăriei mele a fost să joc pe „Ion Oblemenco”. Sper ca în viitorul apropiat să se întâmple acest lucru.

Eu am încredere în mine și sunt convins că, dacă voi fi sănătos și voi juca, mi se va îndeplini acest vis, de a juca la Universitatea Craiova. Îmi doresc să fac un pas înainte, să mă lupt pentru titlu, să mă bat pentru trofee.

Am avut în vară o ofertă de la Rapid, dar mi-am dorit să am continuitate și am rămas la Chindia. Mai sunt interese pentru mine, sunt impresari care mă sună, zvonuri multe, vreau să fac un pas înainte. Eu mai am șase luni de contract și voi vedea unde voi merge. Îmi doresc să rămân în Oltenia și voi refuza orice altă ofertă, indiferent că ar fi din București, dacă voi avea ocazia să vin aici. Orice jucător se gândește și la echipa națională, dar este destul de greu ca de la Chindia să fac pasul la națională. Un transfer la Universitatea Craiova și o convocare la națională ar fi ceva ideal pentru cariera mea” a declarat Daniel Celea, pentru Oltenia TV.

Sora lui Daniel Celea este cântăreață de muzică populară, iar prietena jucătorului de la Chindia a fost jurnalist sportiv. Un coechipier al lui Daniel Celea la Chindia, Marian Șerban (21 de ani), este aproape de revenirea la Universitatea Craiova, el fiind împrumutat pentru acest sezon la formația antrenată de Emil Săndoi.