Transfer de marcă la volei Emilia Nikolova a semnat cu CSM Târgovişte!

Share This





















Suntem fericiţi să-i anunţăm pe suporterii echipei de volei a Clubului Sportiv Municipal Târgovişte că începând de astăzi, Emilia Nikolova-Dimitrova, una dintre cele mai importante jucătoare ale Bulgariei, a semnat cu formaţia noastră.

Noua componentă a CSM-ului este o voleibalistă cu o experienţă vastă, care a evoluat în cele mai puternice campionate ale Europei, dar şi în prima divizie japoneză.

Componentă a primei reprezentative din ţara vecină, Emilia Nikolova-Dimitrova are 27 de ani, 1,87 metri şi o greutate de 70 de kilograme. A început voleiul mare la Slavia Sofia (2007-2009) şi după un al treilea sezon jucat în ţara sa, la Levsik Sikonko a ajuns pentru prima oară în România, la Tomis Constanţa, unde a evoluat în stagiunea 2009-2010.

În perioada 2011-2016, Nikolova a jucat pentru echipe din Italia şi Turcia, după cum urmează: Spes Conegliano (Italia, 2011-2012), Yeşilyurt (Turcia, 2012), Imoco (Italia, 2012 – 2015), Savino del Bene (Italia, 2015 -2016).

Următoarea stagiune a găsit-o pe Emilia Nikolova-Dimitrovaîn prima divizie japoneză, unde a îmbrăcat tricoul formaţiei NEC Red Rockets pentru ca în campionatul trecut, jucătoarea din Bulgaria să apere culorile echipei turce Bursa BB.

În cariera sa, noua voleibalistă a CSM-ului a fost campioană şi câştigătoare a cupei României cu Tomis Constanţa şi campioană a Japoniei cu Red Rockets.

La puţin timp după sosirea în România, sportiva ne-a acordat un scurt interviu.

– Emilia, bine ai revenit în România. De ce ai ales CS Municipal Târgovişte?

– Vă mulţumesc! Sper să fie o revenire de bun augur. Am ales România pentru că am considerat că este cea mai bună variantă pentru cariera mea. Vin la un club care joacă în cupele europene şi care în ultimii ani a fost unul dintre protagonistele campionatului din ţara voastră.

– Până să accepţi oferta venită de la Târgovişte ce ştiai despre echipa noastră?

– Evident, înainte de a semna mam interesat despre club, iar informaţiile primate au fost dintre cele mai bune. Sunt convinsă că am făcut alegerea corectă pentru că am auzit doar cuvinte frumoase despre oraş şi despre CSM.

– Cunoşti vreo jucătoare din lotul Târgoviştei?

– Am jucat la Tomis Constanţa împreună cu Alexandra Trică şi Diana Calotă. Am amintiri foarte frumoase din acea perioadă, iar faptul că după atâta timp vom fi colege de echipă mă bucură foarte mult. Pe celelalte fete nu le cunosc, dar ştiu că vom face treabă bună împreună.

– Ai un mesaj pentru fanii echipei noastre?

– Sper să ne fie alături la fiecare meci. Sunt convinsă că îi vom bucura şi ne vom bucura împreună după multe meciuri din viitorul sezon.