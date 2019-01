Târgovişte: Asistaţi social mai puţini şi mai… sănătoşi

Share This





















Primăria Târgovişte are în plată cel mai mic număr de dosare de ajutor social din ultimii 17 ani, adică de când a intrat în vigoare şi se aplică Legea 416, a venitului minim garantat. Este vorba despre aproximativ 280 de dosare rămase după efectuarea anchetelor sociale şi aplicarea prevederilor care descurajează lenea şi statul cu mâna întinsă la mila publică. Reamintim că legea a fost amendată, în sensul că pierd dreptul la ajutorul social titularii dosarelor care nu participă la cursuri de formare profesională, la burse ale locurilor de muncă ori refuză în mod repetat şi nejustifical locurile de muncă oferite.

Odată cu reducerea numărului asistaţilor social din Târgovişte, primarul Cristian Stan a remarcat şi o scădere semnificativă a numărului de adeverinţe medicale pentru scutirea de la efectuarea orelor de muncă în folosul comunităţii. De la câteva sute în iernile trecute, la ora actuală sunt sub 50 de scutiri medicale, semn clar că oamenii s-au însănătoşit, că nu mai suferă de tot soiul de tulburări. Sigur, sunt şi păreri diferite, în sensul că, îmbunătăţirea stării de sănătate a persoanelor care primesc ajutor social are legătură şi cu reclamaţiile făcute în iarna trecută de autorităţile locale, în legătură cu practicile mai puţin ortodoxe ale unor medici.