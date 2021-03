REDNIC, SĂGEŢI CĂTRE CONDUCERE DUPĂ MECIUL CU CHINDIA

Viitorul a făcut un nou pas greşit în Liga 1 şi se pregăteşte de play-out, iar Mircea Rednic a fost plin de nervi la finalul partidei cu Chindia, acuzând erorile de arbitraj.

Fostul antrenor al lui Dinamo este decis să rămână pe banca Viitorului chiar şi în play-out, dar le cere conducătorilor Gică Hagi şi Gică Popescu să vorbească deschis despre greşelile care se fac împotriva constănţenilor.

După 0-0 la Ovidiu în faţa Chindiei, Viitorul rămâne pe locul 11, cu 31 de puncte şi bifează al treilea egal consecutiv în Liga 1. De cealaltă parte, Chindia Târgovişte are un sezon remarcabil cu Emil Săndoi pe bancă şi a urcat pe locul 7, cu 26 de puncte, fiind la un punct de ultimele două clasate în play-off.

„Bineînţeles că o să rămân şi în play-out, mai am un an de contract. Nimeni nu vorbeşte de fazele în care am fost dezavantajaţi, m-am cam săturat. La televizor nu le daţi! Suntem prea fair-play şi prea respectuoşi. Aici nimeni nu zice nimic”, a tunat antrenorul Viitorului, la finalul remizei cu Chindia.

În schimb, tehnicianul nu şi-a criticat jucătorii, fiind nemulţumit doar de alegerile acestora la finalizare.

„Mă supără că nu reuşim să înscriem! Ori lipseşte ultima pasă, ori nu reuşim să fim la momentul potrivit. N-am ce să le reproşez în rest, au controlat jocul, cei de la Chindia doar s-au apărat şi au încercat să ne surprindă pe contraatac. Menirea antrenorului este să organizeze echipa, din nou nu luăm gol, dar să aducem şi mingea în faţa porţii. Avem situaţii, dar nu dăm goluri. Dacă ratăm calificarea în play-off, e din cauza noastră, n-au fost adversarii mai buni”, a spus Mircea Rednic.