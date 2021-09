Rechizite școlare pentru cei 455 de elevi și preșcolari din comuna Răzvad

Primăria Răzvad a pregătit pachetul „Back to School” pentru fiecare elev și preșcolar răzvădean. Din fericire pentru părinții din Răzvad, grija rechizitelor școlare le-a fost luată și anul acesta de pe umeri, astfel, în funcție de vârstă și de nivelul de studiu, 455 de copii vor găsi pe bancă, în prima zi de școală, un pachet ce va conține rechizite școlare.

S-a apropiat cu pași repezi momentul începerii noului an școlar și, probabil, în aceste momente atenția tuturor s-a îndreptat către lista de cumpărături cu cele necesare pentru școală.

Vă anunț că, trebuie să revizuiți lista, și asta pentru că, o parte dintre cele necesare debutului noului an școlar vor fi oferite de către Primăria și Consiliul Local Răzvad, fiecăruia dintre preșcolarii și elevii de până la clasa a VlII-a.

Administrația locală, condusă de primarul Emanuel Spătaru și viceprimarul Ionela Șerban, continuă tradiția, și pentru al patrulea an consecutiv, a alocat fonduri pentru achiziționarea de rechizite.

Rechizite școlare, de calitate, personalizate pe nivelul de învățământ al fiecărei clase, cât și pentru învățământul preșcolar. Educația a fost și va rămâne un domeniu prioritar pentru administrația locală a comunei Răzavd.

De asemenea, în același timp cu rechizitele școlare, fiecare elev va primi în fiecare zi măști de protecție și dezinfectant pentru siguranța sanitară în buna desfășurare a cursurilor.

Școlile și grădinițele, igienizate ca la carte

Astăzi, luni, 13 septembrie 2021, clopoțelul sună în toate unitățile de învățământ și își vor deschide larg porțile. Provocările sunt mari în fața situației pandemice, iar administrația de la Răzvad, condusă de primarul Emanuel Spătaru și viceprimarul Ionela Șerban, au făcut toate eforturile pentru ca școlarii și preșcolarii de la Răzvad să înceapă cursurile în condiții foarte bune și în siguranță maximă. Una dintre preocupările constatate ale autorităților locale din comuna dâmbovițeană Răzvad este bunăstarea copiilor, în special a celor care urmează o formă de învățământ.

Clopoțelul este pregătit să sune, școlile și grădinițele au fost igienizate ca la carte.

Nu în ultimul rând, edilul Emanuel Spătaru le-a urat școlarilor și preșcolarilor un an școlar plin de realizări și multă putere de muncă.

Edi lu l E man uel Spătaru își respectă cu sfințenie motto-ul: “Împreună construim viitorul la Răzvad!”.