RCA mai scump pentru şoferii tineri

Veşti proaste pentru şoferii cu vârstă sub 30 de ani. In cazul acestora, tarifele poliţelor RCA s-au majorat pentru toate categoriile de autovehicule. Un tânăr cu o maşină 2000 cm cubi va plăti RCA de 1300 de lei, faţă de 1035 de lei.

De exemplu, pentru un tânăr între 31 şi 40 de ani cu o maşină de 1800-2000 centrimetri cubi, RCA va fi de 1300 de lei faţă de 1035 de lei. De asemenea, proprietarii de vehicule cu cilindre între 1.401 şi 1.600 cmc şi vârsta cuprinsă între 31 şi 40 de ani vor achita un tarif RCA de 931 lei, de la 1.225 lei în aprilie 2020, 805 lei în octombrie 2019 şi 1.309 lei în martie 2019.

La începutul anului, brokerii de asigurări spuneau că preţul RCA se va majora cu 15% Pe 20 ianuarie, brokerii de asigurări spuneau că preţul poliţelor RCA se va majora cu 15 procente, după ce vor intra în vigoare modificările dorite de Autoritatea de Supraveghere Financiară, spun brokerii de asigurări.

In plus, autoritatea spune că doreşte ca decontarea directă să devină obligatorie. Asta înseamnă că, în cazul unui accident, păgubitul să îşi ia banii de la firma la care are el asigurarea, şi nu de la asigurătorul şoferului vinovat.