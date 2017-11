Prin PNDL2, Primăria Gura Foii a semnat contractul pentru asfaltarea a 11 străzi şi un pod la Gârlă

Share This





















Joi, 23 noiembrie 2017, la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Primăria Gura Foii a semnat contractul de finanţare pentru Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL2), privind proiectul ce are ca obiectiv modernizare drumuri în comuna Gura Foii, 11 străzi asfaltate, investiţie în valoare de 2.618.720,79 lei:

„O zi extrem de importantă pentru Gura Foii. Am semnat contractul de finanţare pentru cel mai mare proiect de modernizare drumuri în comuna Gura Foii. Lucrările vor începe în primăvarăa când vor fi asfaltate 11 străzi si se va construi un pod la Gârlă. Totodată vă anunţ ca am început studiul pentru introducere gaze naturale. Ne ţinem de cuvânt. Gura Foii face încă un pas spre normalitate.”, a declarat primarul Radu Georgescu

Locuitorii comunei dâmboviţene Gura Foii vor beneficia de mai multe drumuri asfaltate din localitate . Comuna Gura Foii va implementa două proiecte cu finanţare prin PNDL 2. Al doilea proiect vizează modernizarea drumlui Valea Bumbuia şi are o valoare de 429.885 lei. Primarul comunei Gura Foii, Radu Georgescu este foarte mulţumit de finanţarea primită prin PNDL 2.