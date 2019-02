PESTE 3 KILOGRAME DE CANNABIS, DESCOPERITE ÎN RUCSACUL UNUI TÂNĂR DIN COMUNA DÂMBOVIŢEANĂ BRANIŞTEA

Share This





















Poliţişti specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Giurgiu, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au descoperit aproximativ 3,5 kilograme de cannabis la un bărbat ce se deplasa cu un autocar, pe ruta Grecia – România.

În urma controlului efectuat în Punctul de Trecere al Frontierei Ruse – Giurgiu, sub un scaun, poliţiştii au descoperit un rucsac neagru, în interiorul căruia se aflau 3 pachete ce conţineau 3,5 kilograme de fragmente vegetale de culoare verde-olive, susceptibile a fi cannabis.

Din investigaţii a rezultat că rucsacul ar fi aparţinut unui tânăr, de 24 de ani, din localitatea Braniştea, judeţul Dâmboviţa, pasager al autocarului.

Întreaga cantitate de substanţă vegetală a fost ridicată de către poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Giurgiu şi trimisă spre expertiză la Laboratorul de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul Poliţiei Române. Rezultatele au indicat că substanţa în cauză este cannabis.

În urma probatoriului administrat, faţă de persoana în cauză a fost luată măsura reţinerii pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de introducere în ţară, fără drept, de droguri de risc.

Tânărul a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu, urmând ca, în cursul zilei de astăzi, să fie prezentat Tribunalului Giurgiu, cu propunere de arestare preventivă.

Activităţile au beneficiat de sprijinul poliţiştilor de la Sectorul de Poliţie de Frontieră Giurgiu.