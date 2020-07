La Moroeni, a fost finalizată platforma comunală pentru gunoiul de grajd

Comuna Moroeni beneficiază de investiţii prin proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, alături de Şotânga şi Mătăsaru. A fost dată în folosinţă platforma comunală pentru gunoiul de grajd din comuna dâmboviţeană Moroeni.

Alături de administraţia locală de la Moroeni, au fost deputatul Corneliu Ştefan -preşedinte PSD Dâmboviţa, vicepreşedintele CJ Dâmboviţa, Luciana Cristea, directorul LDP, Cristian Avanu şi primarii din zona de nord a judeţului Dâmboviţa.

Această investiţie realizată de administraţia locală condusă de primarul Laurenţiu Moraru şi viceprimarul Florin Leotescu, va uşura mult activitatea crescătorilor de animale din zonă. Patforma de la Moroeni are o capacitate de stocare de 1.512 metri cubi pe an, suficient cât să asigure nevoile de depozitare şi compostare ale crescătorilor de animale din comună. Valoare totală a platformei este de 1.862.412,76 lei. Eforturile investiţionale au fost suportate în proporţie de aproximativ 95% de către MMAP, contribuţia locală a comunei Moroeni fiind de aproximativ 5% şi constând în contravaloarea serviciilor de proiectare în baza Contractului de finanţare nr. 125224/14.02.20191020/31.01.2019. Investiţia urmează să fie exploatată de către UAT Moroeni şi monitorizată de către MMAP, pe toată durata de viaţă a acesteia.

Autoritatea locală de la Moroeni beneficiară a finanţării, a primit odată cu realizarea platformei, şi un set de utilaje, cu care să poată realiza colectarea de la micii crescători de animale, indiferent că sunt fermieri sau simpli gospodari.

Astfel, fermierii vor putea transporta singuri gunoiul de grajd la platformă sau vor putea apela la serviciile de colectare publice, realizate cu ajutorul utilajelor primite de Unitatea Administrativ-Teritorială (UAT) odată cu realizarea platformei: tractor, două remorci, încărcător frontal, maşină de împrăştiat compostul şi cisternă vidanjă.

Una din problemele cu care se confruntă fermierii care cresc animale este aceea a gestionării gunoiului de grajd. În special pentru cei care au un număr redus de animale, construirea de platforme individuale, aşa cum prevăd normele legale, pune de cele mai multe ori probleme.

Acesta este motivul principal pentru care Proiectul „Controlul Integral al Poluării cu Nutrienţi”, implementat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, are ca obiectiv realizarea de investiţii la nivel de comună, de care să beneficieze toţi fermierii mici (până în 100 de UVM) din zona unde platforma este amenajată.

Autoritatea locală decide asupra modului în care costurile de exploatare ale platformei urmează a fi acoperite, printr-o hotărâre a Consiliului Local. Compostul rezultat (mraniţa) va putea fi valorificat prin vânzare, împrăştiere pe terenurile agricole sau, în funcţie de contractul încheiat cu fermierii, va putea fi returnat acestora pentru uz propriu. Un avantaj conex, pe care platforma în aduce în plan local, este acela că, prin contractele încheiate şi prin procesele verbale de predare a bălegarului, fermierii pot demonstra la APIA şi AFIR faptul că sunt conformi în ceea ce priveşte capacităţile de stocare a gunoiului de grajd.