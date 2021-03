JUNIOARELE ŞI-AU AFLAT ADVERSARELE

Joi, 11 martie, la sediul UEFA de la Nyon, a avut loc tragerea la sorţi a jocurilor din grupele de calificare pentru Campionatele Europene de fortbal feminin WU17 şi WU19 din 2022.

În urma tragerii la sorţi, reprezentativele U17 şi U19 ale României şi-au aflat şi adversarele din grupa de calificare.

Naţionala Under 17, pregătită de Irina Giurgiu, a fost repartizată în Grupa 5 din Liga B, alături de Turcia şi Letonia. Gazda grupei de calificare va fi Turcia, turneul urmând a se disputa în perioada 30 septembrie – 6 octombrie.

„Am aşteptat cu nerăbdare să ne cunoaştem adversarele şi mă bucur că am fost repartizate în grupă cu Turcia şi Letonia. În anul 2019, când ne-am calificat la Turul de Elită, am fost în grupă cu Turcia şi am ajuns să cunoaştem foarte bine stilul lor de joc. Până atunci, îmi doresc să formăm o echipă competitivă. Consider că avem şanse să terminăm grupa pe locul 1 şi să promovăm în grupa A. Mă bucură faptul că la împlinirea vârstei de 30 de ani în data de 30 septembrie o să fiu pe terenul de fotbal şi îmi doresc ca la finalul turneului să sărbătorim promovarea!”, a declarat antrenorul reprezentativei U17, Irina Giurgiu.

Tragerea la sorţi pentru faza a doua va avea loc spre finalul anului 2021. Câştigătoarele celor şapte grupe se vor alătura ţării gazdă, Bosnia şi Herţegovina, la turneul final EURO WU17, programat în perioada 3-15 mai

2022.

Tricolorele U19, în grupă cu Israel, Georgia şi Malta

Tricolorele U19 vor fi pregătite, începând cu această campanie, de Ion Marin, care a mai antrenat de-a lungul carierei sale echipe precum Dinamo Bucureşti, Astra Giurgiu, Petrolul Ploieşti sau Farul Constanţa.

Aflat la prima experienţă ca antrenor în fotbalul feminin, acesta va debuta pe banca reprezentativei U19 în această toamnă. În urma tragerii la sorţi, reprezentativa U19 a fost repartizată în grupa 4 din Liga B, alături de Israel, Georgia şi Malta.

„La prima vedere, pare o grupă accesibilă, eu spun că avem şanse mari să ne clasăm pe primul loc. Pentru mine este o nouă provocare ca antrenor, însă ne vom crea o strategie clară de lucru. Am avut deja ocazia să urmăresc o parte dintre fete la antrenamente, am fost în vizită la Cluj, urmează să merg la Odorheiu Secuiesc, unde voi participa şi la jocul dintre Vasas Femina şi Olimpia Cluj. În acest moment, pregătim prima acţiune pe care o vom avea în acest an, în luna aprilie, prin urmare suntem într-un proces de selecţie şi monitorizare a jucătoarelor.

Obiectivele naţionalei U19 sunt de a creşte şi dezvolta jucătoare pentru prima reprezentativă, dar şi de a participa la un turneu final. Sunt sigur că dacă vom lucra cu toţii, de la preşedinţi de club, antrenori, staff tehnic şi jucătoare, vom putea atinge acest ultim obiectiv!”, a declarat Ion Marin, selecţionerul naţionalei U19.

Noul format stabilit de UEFA în competiţiile de juniori înlocuieşte formatul anterior cu grupe de calificare şi turneul de elită. S-a păstrat organizarea mini-turneelor, însă echipele împărţite în cele două ligi în funcţie de coeficientul UEFA actual vor promova/retrograda în funcţie de rezultatele obţinute în aceste turnee.

Turneul final al Campionatului European de Fotbal Feminin U19 va avea loc în perioada 27 iunie -9 iulie 2022, în Republica Cehă.

La finalul primei faze se vor stabili echipele care promovează/retrogradează din cele două ligi, înainte de startul fazei 2, programate în primăvara anului viitor.

Promovare

o Din Liga B în Liga A: câştigătoarele celor şase grupe + cel mai bun loc 2

Retrogradare

o Din Liga A în Liga B: cele şapte echipe care se clasează pe ultimul loc în grupele de calificare