Investiţii de peste 320 de milioane de lei, finalizate în 2021 la Târgoviște

Cristian Stan, primarul Municipiului Târgoviște, a apreciat că 2021 a fost pentru administrația publică locală „un an complicat, un an cu multiple provocări, un an pe care îl anticipasem mai ușor dar care, din păcate, nu a fost deloc așa. Un an care ne-a testat tuturor limitele dar, una peste alta, a fost un an care a țnsemnat mult pentru procesul de modernizare a Municipiului Târgoviște. Ca număr de investiții și ca număr de investiții finalizate și ca valoare a investițiilor, cu greu putem să găsim un alt an ĩn istoria modernă a Municipiului Târgoviște, care să se compare cu 2021, repet, într-un context foarte, foarte delicat din punct de vedere economic, bugetar, sanitar, social.”

Ca o sinteză, a menționat că valoarea totală a investițiilor finalizate depășește 320 de milioane de lei, fiind finalizate aproximativ 15 obiective, un record de investiții finalizate la Primăria Târgoviște în primul an post-electoral:

„Finalizare Centura rutieră, un proiect care părea blestemat și care, în acest moment, reprezintă un punct important pe harta infrastructurii târgoviștene, cu 15 km de drum, cu 15 km de canalizare, cu două poduri noi și patru pasaje rutiere reabilitate. Pe zona de infrastructură educațională, Școala nr. 8 „Mihai Viteazul”, 20 de milioane de lei aproximativ, una dintre cele mai moderne școli din România, creșele nr. 13 și 16; pe lucrări de regenerare urbană – parcul de la UM Gară, Piața Revoluției, Parcul Mitropoliei, Cinematograful „Independența”. Pentru prima dată, în 2021, în Municipiul Târgoviște avem autobuze ecologice, 40 de vehicule ĩn circulație în acest moment.”

Primarul Cristian Stan a mai adăugat că toate aceste reușite sunt rezultatul muncii unei echipe sudate, cea mai stabilă dintre cele care au condus Primăria Târgoviște.