Gigi Becali confirmă: DÂMBOVIŢEANUL FLORIN TĂNASE VA PLECA LA NEW YORK RED BULLS

„Am discutat cu cineva. Eu am cerut 6 milioane de euro, dar ei au dat 5 milioane. Îl dau şi cu 5 milioane până la urmă. Dacă e oferta clară îl dau! Mi-e frică să-l dau, dar trebuie să-şi facă şi el viitorul că are o vârstă”, a declarat Gigi Becali la TV Digi Sport.

GSP.ro a anunţat astăzi, în exclusivitate, că pe adresa clubului FCSB a venit o ofertă pentru atacantul Florin Tănase de la New York Red Bulls.

În cazul în care mutarea s-ar materializa, Tănase ar deveni al doilea jucător important din România care evoluează în Statele Unite, după Alexandru Mitriţă, 24 de ani, cumpărat de New York City de la CSU Craiova în iarna acestui an.

Crescut la LPS Viitorul Piteşti, de unde a fost acontat apoi de Academia lui Hagi, Florin Tănase a evoluat de-a lungul carierei de profesionist pentru Viitorul, FC Voluntari şi FCSB.