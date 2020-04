Gandy-Romulus R. Georgescu DOINIREA-mi TÂRGOVIŞTEI Ş-A OREI-UMBRE din TURNUL CHINDIEI… (II)

Share This





















6. PAVEL PAPAZIAN (MISTER!): EL-Profesore d-EL PIANO-MUSIC-Jazzimea-SA şi-n’ mpovărat-despovărat de Filosoficaticelei / Zizificelei GÂNDURI ca prePropriile-i rÂndure

– vÂnduri…

Şi când fi-va des-Povărat de filosoficalele-i GÂNDURI: (iar gena LOR URKA-va BUH-roadă şi-n floare şi-n MUGURI!) Li se va alătura şi cel URS – Compozitor-Musical, LA PIAN, EL: maiestrinoProfesore, Românul MOLDO-Armean:

Jazzimea SA: PAVEL PAPAZIAN! -cu: Simfonimii-Romanţiri, Doinirimi-Baladesuri, Jazzuri şi Valsetul-VIAN! -Dănţuiri-Horiri-Rapsodii, Melopee – Te Deum şi Tristul-melos denLoveStory: atunci-aici: peste vârf-de-CHINDII: vor Transcende-n săgeţi-rotiri: Cocorii! O, va fi de-un Bairam: demn den Cronici Bătrâne din Groapa-cu-Lei! Ailei!-Alelei! Căci: Însuşi Dabija-Voievod va împle Pocalele cu Vinul-Sfânt din Cana-Cănii.Galileii! Iată-L: sosit-a şi Musulmanul-NeSmerit spre-o udă-Ecumenică-Împăcare: înPersona: Omar-Khayyam c-ULCIORUL-full din Valea-Umbrelor: Fugar-Fugare! ş-AstFel: Vinul-CHRISTIC-Gallic şi cel Negru-CORANIC: se vor sorbi LAFel-LaFEL: Fiindcă: fi-va Împărtăşit LA/D-UMBRA Apostolului neamurilor: Papazian PaVEL! Adastă Vremea şi iava de-Adast’

din Sfânt-Ecou de-ECLESIAST:

S-a fost precum s-a SCRIS:

(ceea ce mai Dintâi: s-a zis!)

vieţile acestea-s umbre şi vis!

arşi rămân cei ce-au crezut în: EPURSIMOVE!

trişti Marturi-de-Eroziuni ori de IEHOVE!

Aşa şi cu Umbra: Pavel PaPaZiAn:

Trist Musical den Moldo-Armean! –

Şi când va fi – de va fi! – vreodat’ desPovărat:

(precum ÎNTRU IISUS-HRISTOS: AJNVIAT! ADEVăRAT!)

o, din Filosoficaticele-i, zizificele-i: GÂNDURI!

vom şi Noi în LUMEA LOR: noi-Umbre: rânduri-rânduri!…

7. CORNEL-DAN VRABIE (MUSTAŞUL/KISSINGER!):

Şi lângă-i de-acest Pavel Papazian s-adUmbri cat-cătinel, de-a-încet-încetinel:

UN SUFLET TRIST tot lirizând pre-Veveriţa, CumBaya, MyLorzi şi d-apoi pre EL –

cel de-Acel fix-ghid Cosmopolit-poleit: Mustaşul DAN-VRABIE CORNEL!

Hehei – femei: Un ASEist, un tragic-tăinuitor de-nCifre:

vaie, ce-numără şi toate-Absolute: Evangheliile-ApoCrife!…

Ş-a mai Visat-VISAREA la-Numărat: O ROMÂNIE-MARE-FANION:

pân’ şi-a Trecut şi Styxul tot Limbatizându-Ne p-un TON, gravul TON:

O, sunt TRIST, MANON! SUNT TRIST, MANON!

Mi-e INIMA BOLNAVă! O, BOLNAV-BOLNAVă:

şi poate-că-poate: am Numai MOARTEA SUAV-SUAVă!

Sau poate că aşa vor Fi de-aceste DiploMaţii-de-Kisskissingeri:

rămase de la cei devreme-strămutaţi-n Ceri: o, DAR-vai: de cari Îngeri?!…

8. MIHAIL IOAN VLAD:

Teribilul TRI-BUN, autohton – fireşte: carele pre Vadul-VREMII: MACARNIC ne grăieşte -şi din SCAUNUL CETĂŢII SALE TÂRGOVOIEVODAAADE azi: i-aducem denlnchinare înScriselor balade-Vlaaade prin’ cest old-POEM d’ARGO-SUMER-APOCRIF: scrijelit cu unghia-mi pe Liric BOLOVANUL-lui-ZIZIF!… (GRRG!)

Teribil TRI-BUN, autohton-fireşte: cu în TRI Noimine Voievod-Voievodate

(şi-ntru Toatele ale Sale: dintru şi pentru ale Sale-dintr-d-ale Sale!)

şi-i: Pe Vadul Vremii-Vad: vechi Tiparniţe-Macrice: MIHAIL IOAN VLAD!…

peste carele de-Amu: Frunzi-galbine se scutur şi cad şi iarăşi mai tot CAD!

pe-Acolo p-und’ NU-i TÂRGOVIŞTEA LUI: aToateFăcătoriu: Menumorut-Gelu-GLAD! –

căci şi-ESTE-n Pământul SfântNatanaEl: unde-s de-aproape-i: Născătorii-de-EL! –

o, aiciUndea la EL: întru a LUI RADULUI ANGHEL, haiducă-Colină: GURădenBăRBU-ŢEL! –

Căci ce-a Ursit Ursita: rămâne pe de-a Rândul-Rându

P-Atunci cându şi iară şi de-ncându

de S-a fost de biruit-au gându-cu-gându (!)

şi s-a fi de-a se-ntruPA-nFire: Naşterea SA!

însăşi EA: IUNIONA (cea mai NesupuSA

Zeiţă-soaţă a lui ZEUS!) ne spus-a:

Şi IO, GENIA: aceia de-mi dzice IUNIA-IUNIA,

de-aici din Olimpuc-Mi: Genezo-GENUNIA –

dimpreună cu cea din argintul-izvoarelor: înDouă mi-s: iată-mă-s:

suntem DOUă IUNIONE şi pe La Zei Heraclis: mamă mi-s, mi-s! –

doar pentru Pruncul-Acesta: preluteanul-den-Terra,

înZeiesc: Vă poruncesc: LUI, la Căpătâi, Să i se coboare

tocmai de-Acolo-tocmai din Piscul-pisc de-al Olimpului-de-Olim:

din vecinic-Sălaş (?!): o, Sălaşul Timpului pentru TIMP:

ELE: cele-nDOUă-Zeiţe-Geamăne: Vestitele Vestale,

ELE-CELE ca DOUă Picături-de-Rouă pe două Petale,

vai, însEle Două GeMenite-Firitice den-Urisitoare,

ele d-acele neîntrecute: şi aspre-şi blânduitoare, misticile:

PreVestitoare! -Fiind-împărţinde: şi-n de de Rrău-Rău / şi-n de de Bine-Bine! (cum Lumea: de pe la începuturi aşa şi le tot ţine!) Şi IATă-LE: preZeificele-Sorţii: pe aburi s-au şi Pogorât! -(vai: şi cât misteriu, cât: atât-de-atât pânu-ntr-ntr-atât?!) preÎngerind-străfulgerind cu Nimbul-chip, Chip-Nimbul Lor-Măreţ: o, cea ternă-Vale preCarpată: doică-den: Gură-de-Bărbuleţ! -şi tot întâmpinându-şi Ele menirea DesPrinsă din Mitul-MIT Zeiţa-Vestală şi-n de de Bine şi-a dzis spre Prezis:

– Va transcende-ntr-o VIAŢă tot Raiul Meu de-n Vis-Paradis! Ş-apoiu: Zeiţa-Amară şi-n de de Rău (o, tot Răul din HăU!) adăugă cum o adugire-zâmbire-i, amăgire-i tot chipul Ei meRău -Vău: dar fără vreo Clipită-de-nClipit, aşa şi-a Clipocit:

– Şi-n toat’ aceeaşi VIAŢă: şi Iadul Meu îi va fi vârtos Dăruit! Înfuriat, Zeul-Paj, ECO, cu „glasu-i” repetat-treptat… Le-a asurzit:

– Cuuum?! aceasta-i mai degrabă un soi de Anti-Prooorooocit!căci: şi cu Unul şi cu Celălalt, ce Lutean Trai-traiul şi-a mai de-ntrăit?!

Lui Zeus vă spun că în FAPT: aţi săvârşit o Încălcare-de-MIT! MIT!

– Nuuui! Niciuuun Anti-Prooorooociit,

niciooo-ncălcare de Mitul-Miiit-înMiiit!

(deodată-înDuet! – cele Gemene-Zeiţe spre ECO au grăit! –

două-Zeiţe-Mărgăritare, o, Oraculare-Vestale:

ca două picături de Rouă de pe două Petale!) –

Află Acuuum:

Tu Tle: Vacuum!

Eee, e simpluuu-siiimplist:

îi vooom da şi atestat de-H’Artist!

cu Scrisul-Scris

rupt-din-Viiis!

Şi va fi şi EL

la Fel şi la FEL

cu Scrisul-den-Scriitoricit:

Acel-Cel: Fericitul de-nefericit!

şi Iubitul de NeMaiIubit!…

(De-Apoi: Olimpicii-Zei: şi-au amuţit!)

Doar într-un Târziu, Apollinairean-Târziu

sau poate: Târziul Acela Predian-NeMaiPrăbduriu:

când TIMPUL n-a mai avut Răbdări-Răbdare

să-şi ducă Umbra: pe DURUTELE POTECI cărări-Cărare

precum (După!) Melcii lui Ion Barbu: căşile-n Spinare! –

şi precum ţi-a zisu-a Cezarul-IVăNESCIAN-MESIEAN’:

El plecat-a de-a Doua Noapte de Crăciun: IISUS-NATALIAN:

spre-a se înColinda – înVeşnician: din An în An!…

Astfel şi Pruncului Acesta i s-a fost prorocit:

e-cum Vestale-Gemene i-au preGândit-preGătit!

Dar El şi pre multe Lamuri-Vlăstare proLocale-Destinale

de prin Târgoviştii Valah-Valahale ori de prin zări-Poethicale

Şi pân’ s-Acest Vlad: GLADiatoriu-de-Animatoriu,

Vaie, întru cele Cult(h)urale prea-Toate-Făcătoriu

o parc’ de-Apă Vie şi de-Apă Moartă fu nesecat-Izvoriu!…

S-a fost adus întru Hystoricul-Târgoviştei-TÂRG

(Und’ „se vindea” ieftin „FERICIREA” şi cu pizmăTareţ-Sârg!)

d-un SFINX-Titanic: cel preCursor al Şcoalei-Literare-TÂRGE:

pre Nomina-Sa: GRIORE DISCULESCU: ce-avar Risipa ş-o strânge –

O, Thalenticul-de-GURI, Hartistul-ofiţer cel dur-pur-Sânge!…

EL, cel ce le subTiliza p-un Ţoi: din a SA VIAŢă, la Tarabă – la PIAŢă,

o, gentilomOM-incognito: cât’ o IDEE: mereu genial-de-isteaţă,

şi, Promto: negustoarea de-artisticale şi pe la d’Acoza-Italina: Certo-Precupeaţă!

Ş-Acest bizar-Bătrân cu Aeri-de-Picasso-Mefisto, de Tragico-Ocult:

ţi-l invoca sublim-subit p-Omar Rhayyam: drept Gloria-i şi-al LUI pre-Scut!…

Ori de historiona în Don Quijote de la Mancha: des!

de-ai fi jurat că-i şi autorul: nu Don Miguel de Cervantes!

şi chiar Dulcineea, şi alte Dulcinee: ale LUI Amante-s…

Ades-instant se făcea pre Sine Cavaler al Tristei Figuri:

ZARAZA-i devenea Soaţă dup’ alt auguri-vin, şi-alte guri şi guri…

ţesea ca UN ZUGRAV-Paiang pe Pânza-Vremii: antice-Raice-Guri!

Dar pe CAL (???) plecat-a de-a-ncălare-Călare (?!):

căci veşnic-vecinicuţ era făr’ d-un Argeant prin Buzunare…?!

Şi mai ales pe unde-s: pe ce şi pe sub ce Zări-de-Zare

s-au dus Zaraze-Dulcineele-Sale: vag-aieve-Literare?!…

Şi mai ales de prea-mult ALES:

(ca-ntr-un trist-memento romanes: Hales-Bules!)

Şi: vaie: dintr-o droaie: sub cari Mori-de-Vânt:

şi-a fo’ găsit sălaş: Ogeacul-SăU de Mormânt?!…

B (I) Dar iată cum pre-Valuri din înSubţiată ghiaţă-pojghiţă: prind şi curg la Vale sloaie-droaie pe-o Dâmb-Ialomiţă!…

LUI: chiar aşa i-a şi fost fix-hărăzit

(ca Unuia preVestit: Eremit-reCetit!)

doar într-o NOAPTE din Clipita Vieţii: să traverseze

(făr’ să se mai uite, făr’ să-Şi mai viseze!… )

şi Raiul şi Iadul / şi Iadul şi Raiul – pieziş! –

ca Două Coji-de-Vocale duse de ECHO-n Cruciş!

Aşa s-a fostu-a întru Călătorirea Nopţii-Sale de Noapte:

când Puterea Zeiţelor-Gemene: devine de stă-n Toate!

Şi de’ Acee’: poate-că-poate aşa-s preDestinate

precum cele două boabe-de-Rouă prefăcute-n Lacrămi-de-Rouă

pre Ele, ca pe două petale: El ne-a semnat-înSemnat nouă

proscrisele-Poeme ale Celui Venit din Iunie-de-Iunioane:

o, dureri-de-ghiers precum suferinţi-de-CHRIST între piroane! –

şi-a preSărat pre dintru ale Sale Bărbuleţe-NimfoVestale,

o, precum la scrâşnirea-Biblică a Dinţilor prinşi între presale! –

vaie: Cuneiformele/Sale: preLUTUL/tot din Mare/Românie/Terră/Novă:

Iubirea LUI ş-a’ me de-EMINESC’-BASARABIE, toată MOLDOVă! –

psalmodiind cu mine: preFoc-de-Apollo şi de Icar şi den DEDAL:

Numai al Nost’ fo’, e şi fi-va-n Veci tăt’ cest de Sfânt-ARDEAL!

Arpad-OTILE: vezi p-ale Mărei Negre valuri cu-nvenine-duci Meduze:

Ţaraţilor: pre toat’ cele Hercinice-Pietre din cari Căţelul-Teluric va să se-auze

şi pre toat’ cele Scite-Dobroge faun’ ierbe: LUI-NOUă: î veci-Contimporane-Frunze,

hei: pe carele El călcatu-le-a cu mersul Lui cel mult-de-legănat şi de-apăsat

de E = ca URIAŞUL PeriFeriGeriLeri(u)-Mini Pinguin uşor-Mocanizat:

cum tot EL cu grijă-EMINEASCă: din Românizat pe pas le-a TRACO-DACIZAT!…

O, şi le-a călcat mai ceva ca Tridentul pe-ale noastre valuri-Neptunice

ca: pre TOT-ÎNTREG MARAMURUUUL să-şi afle DOINIREA în pre DACICE-Tulnice!…

Şi să le-auză şi TARAS-BULBA că-s a Noastre atât BUCOVINE-CIOC-de-PORUMBEL,

o, şi Ivaili, ş-Acsani-Ioniţi: cum că şi BALCIC-CADRILATER: îs NUMA tăte LA FEL!…

adic’: TăT de pre ŢARMUL NOSTRU den Poartă PUNTUL EUXIH-EUXIN (Amin!)