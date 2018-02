Băncile comerciale, obligate să elimine comisioanele interzise în UE

Share This





















Începând de săptămâna trecută, băncile nu mai au voie să aplice anumite comisioane precum cele de deschidere, administrare sau consultare sold pentru conturile de bază ale românilor. Cum se întâmplă însă la noi însă nu toate instituţiile de credit respectă această directivă UE. În primele zile de la intrarea actului normative în vigoare, doar şapte din totalul celor 21 bănci existente au publicat noile oferte. Este vorba de ING Bank, CEC Bank, Alpha Bank, BRD, BCR, Bancpost şi Idea Bank. Astfel, pentru persoanele fizice vulnerabile, adică cele cu venituri lunare aflate sub 2.500 de lei, respectiv sub 60% din câştigul salarial mediu brut sau care în ultimele şase luni au avut venituri cumulate până sub 60% din câştigul salarial mediu brut este interzisă perceperea comisioanelor pentru operaţiunile de deschidere şi închidere a unui cont de plăţi, pentru serviciile de administrare de cont, pentru serviciile ce permit depunerile de bani în cont. Persoanele fizice care au lunar venituri mai mari de 2.500 de lei, adică 60% din câştigul salarial mediu brut, nu vor plăti comisioanele pentru operaţiunile de deschidere şi închidere a unui cont de plăţi; comisioanele pentru retragerile de numerar pe teritoriul UE dintr-un cont de plăţi, la ghişeu sau la bancomate, în timpul sau în afara programului de lucru al băncii; comisioanele pentru interogarea conturilor de plăţi.