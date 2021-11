ANDREEA PĂRĂLUȚĂ ŞI OLIVIA OPREA, CONVOCATE LA NAȚIONALA ROMÂNIEI PENTRU DUBLA CU REPUBLICA MOLDOVA ŞI ITALIA

Naționala feminină de fotbal a României continuă drumul spre Mondial în noiembrie, cu două partide programate pe teren propriu!

Tricolorele încheie anul 2021 cu două partide pe teren propriu, disputate în compania naționalelor Moldovei și Italiei. Pentru aceste jocuri, selecționerul Cristian Dulca a convocat și câteva jucătoare din cadrul loturilor de junioare, mixând astfel experiența cu tinerețea și ambiția celor mai mici.

„Ne continuăm drumul spre Mondial cu același obiectiv! După dușul rece cu Elveția, în care ne-am dat seama care sunt capitolele unde trebuie să mai lucrăm, ne bucurăm că ne revedem din nou, cu aceeași foame de rezultate! Meciul cu Moldova pare accesibil pe hârtie, însă noi pregătim la fel toate meciurile, indiferent de numele adversarului sau poziția lui în clasament. Vrem să încheiem anul știind că am dat totul pentru România și mândri de ceea ce am reușit să construim până acum la naționala feminină. Pe listă se regăsesc și câteva jucătoare mai tinere, pe care mă bazez că vor veni cu entuziasmul și energia de care avem nevoie! Familia naționalei feminine se dezvoltă armonios și îmi doresc să văd în fiecare jucătoare de la lotul național pasiunea și bucuria de a juca pentru țara sa. Astfel, vom fi de neoprit!”, a declarat selecționerul Cristian Dulca.

Tricolorele se vor reuni duminică, 21 noiembrie, la CNF Mogoșoaia, unde vor sta pe toată durata cantonamentului!

Lotul convocat de selecționerul Cristian Dulca pentru acest meci: Portari: Andreea Părăluță (Levante UD / Spania), Camelia Ceasar (AS Roma / Italia), Lavinia Boandă (ASD Cortefranca Calcio / Italia)

Fundași: Olivia Oprea (Villarreal CF / Spania), Maria Ficzay (Fortuna Hjorring / Danemarca), Erika Gered (Diosgyori VTK / Ungaria), Bianca Sandu (Diosgyori VTK / Ungaria), Claudia Bistrian (ASD Apulia Trani/Italia), Alexandra Tunoaia (Chievo Verona Women / Italia), Andreea Corduneanu (Heniu Prundu Bârgăului), Teodora Meluță (Politehnica Timișoara), Brigitta Goder (Haladás-Viktoria FC / Ungaria)

Mijlocași: Ioana Bortan (U Olimpia Cluj), Mădălina Tătar (Sport Lisboa e Benfica / Portugalia), Mihaela Ciolacu (U Olimpia Cluj), Ștefania Vătafu (Anderlecht / Belgia), Ioana Bălăceanu (U Olimpia Cluj), Andrea Herczeg (Haladás-Viktoria FC / Ungaria), Beata Ambrus (Heniu Prundu Bârgăului)

Atacanţi: Laura Rus (ASD Apulia Trani/Italia), Mara Bâtea (U Olimpia Cluj), Cristina Carp (U.C. Sampdoria / Italia), Carmen Marcu (U Olimpia Cluj)

CLASAMENTUL GRUPEI G

Elveția 4 4 0 0 17-1 12

Italia 4 4 0 0 16-0 12

ROMÂNIA 3 2 0 1 5-2 6

Moldova 2 0 0 2 0-9 0

Lituania 3 0 0 3 1-12 0

Croația 4 0 0 4 0-15 0

Rezultatele și programul complet al Grupei G:

17 septembrie 2021: Italia – Moldova 3-0, Elveția – Lituania 4-1, ROMÂNIA -Croația 2-0

21 septembrie 2021: Moldova – Elveția 0-6, Croația – Italia 0-5, ROMÂNIA -Lituania 3-0

22 octombrie 2021: Italia – Croația 0-5, Elveția – ROMÂNIA 2-0

26 octombrie 2021: Lituania – Italia 0-5, Elveția – Croația 5-0

URMĂTOARELE JOCURI:

26 noiembrie 2021: Italia – Elveția, ROMÂNIA – Moldova, Croația – Lituania

30 noiembrie 2021: Croația – Moldova, Lituania – Elveția, ROMÂNIA – Italia

8 aprilie 2022: Moldova – Croația, ROMÂNIA – Elveția, Italia – Lituania

12 aprilie 2022: Elveția – Italia, Croația -ROMÂNIA, Moldova – Lituania

24 iunie 2022: Moldova – ROMÂNIA

28 iunie 2022: Lituania – Moldova

2 septembrie 2022: Lituania -ROMÂNIA, Croația – Elveția, Moldova -Italia

6 septembrie 2022: Italia – ROMÂNIA, Lituania – Croația, Elveția – Moldova