Accidentele rutiere grave, în scădere pe drumurile din Dâmboviţa

In perioada ianuarie-mai 2017, pe drumurile din judeţul Dâmboviţa s-au înregistrat 37 de accidente rutiere grave, soldate cu decesul a şase persoane, rănirea gravă a 38 de persoane şi vătămarea corporală uşoară a 15 persoane.

Astfel, constatăm un trend descendent al accidentelor rutiere grave, acestea reducându-se cu 17,7%.

Şi accidentele rutiere uşoare scad cu 12,44%, iar numărul persoanelor rănite uşor se diminuează cu 7,27 %.

Principalele cauze generatoare de accidente de circulaţie au fost neacor-darea priorităţii de trecere vehiculelor sau pietonilor angajaţi regulamentar în traversarea străzii (48 de accidente), viteza (43 de accidente), nerespectarea distanţei în mers (34 de accidente) şi abaterile comise de biciclişti (25 de accidente rutiere).

Din totalul celor 220 de accidente de circulaţie, 68,18% s-au produs pe fondul acestor patru cauze.

Cele mai multe evenimente rutiere s-au produs în zilele de vineri (18%), iar ca interval orar, între 11.0012.00 şi 12.00-13.00 au fost înregistrate cele mai multe accidente rutiere cu victime, 44, reprezentând 20% din totalul accidentelor de circulaţie.

Cele mai predispuse persoane a fi implicate în evenimente rutiere grave, sunt cele cu vârsta cuprinsă între 46 şi 60 de ani.

In perioada de referinţă, 61 de accidente de circulaţie s-au produs pe drumurile naţionale din judeţ, 51 pe arterele judeţene şi 21 pe drumurile comunale.

Poliţiştii atrag atenţia cu privire la necesitatea respectării regulilor de circulaţie atât pentru propria siguranţă, cât şi a celorlalţi participanţi la trafic.

RECOMANDĂRI PENTRU O CĂLĂTORIE ÎN SIGURAN|Ă ÎN PERIOADA CANICULARĂ

Poliţiştii rutieri vă recomandă: Evitaţi deplasările cu maşina în intervalul orar 10.00 – 18.00, în zilele caniculare!

Poliţiştii Serviciului Poliţiei Rutiere din cadrul I.P.J. Dâmboviţa recomandă conducătorilor auto ca, în zilele caniculare, să îşi planifice pe cât posibil deplasările cu autovehiculul în afara intervalului orar 10.00 – 18.00 şi să protejeze de razele soarelui copiii şi persoanele de vârsta a treia aflaţi printre pasageri.

Totodată, este recomandabil ca posesorii de permis de conducere cu afecţiuni medicale (cardiovasculare, neurologice sau endocrine) să renunţe la conducerea autovehiculelor pe drumurile publice în intervalul orar menţionat.

In cazul în care autovehiculul a staţionat la soare, înainte de plecarea la drum, porniţi instalaţia de climatizare pentru realizarea unui confort termic necesar conducerii în siguranţă a unui autovehicul.

In cazul deplasărilor în intervalele de timp caniculare, se recomandă opririle dese în vederea repausului şi hidratării conducătorului de autovehicul, iar pe cât posibil staţionarea autovehiculul să fie efectuată în zone umbrite.

Inainte de plecarea la drum este necesară verificarea stării tehnice a autovehiculului şi, în special, a presiunii în pneuri, a gradului de uzură a acestora şi a racordurilor, precum şi verificarea instalaţiei de climatizare.

Totodată, poliţiştii rutieri recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza autovehiculelor la condiţiile meteo-rutiere şi să păstreze o distanţă suficientă faţă de autovehiculul care circulă înainte, întrucât temperaturile mari înregistrate la nivelul părţii carosabile sunt factor determinant în scăderea aderenţei pneurilor şi implicit în creşterea spaţiului de frânare.

In cazul în care administratorul drumului public, împreună cu poliţia rutieră dispune parţial sau total restricţionarea traficului rutier pe anumite sectoare de drum, respectaţi în totalitate semnalele şi indicaţiile poliţiştilor de deviere a traficului rutier.