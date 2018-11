4.500 de şcoli vor avea acces la internet wireless, printr-un proiect finanţat din fonduri europene

Share This





















Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale au semnat cu Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare contractul de finanţare aferent proiectului „Platformă Naţională Integrată – Wireless Campus”.

Obiectivele proiectului sunt:

o Crearea, în cel puţin 2.000 de şcoli din România, a infrastructurii tehnice necesare utilizării resurselor şi serviciilor de tip OER şi WEB 2.0 în educaţie;

o Dotarea a 4.500 de şcoli gimnaziale cu echipamente wireless;

o Creşterea cu 15% a numărului de profesori care utilizează internetul prin „Wireless Campus”;

Valoarea totală a contractului semnat este de 44,95 mil. euro, iar perioada de implementare de 36 luni, timp în care se estimează că peste 1 milion de elevi şi profesori vor beneficia de rezultatele proiectului.

Doamna Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, a declarat: „Utilizarea tehnologiei a devenit o parte esenţială a vieţii noastre. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiile, cu precădere cele mobile, ocupă un rol vital în parcursul tinerelor generaţii, inclusiv în sistemul educaţional. A devenit vitală modernizarea sistemului de educaţie, iar acest proiect răspunde tocmai acestui obiectiv. Accesul la resurse şi servicii digitale, prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor, devine aşadar o resursă esenţială în procesul de predare-învăţare. Proiectul facilitează comunicarea, colaborarea, creativitatea şi mai ales accesul rapid la informaţie.”

La rândul său, domnul Petru Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, a adăugat: „Am spus de nenumărate ori că cea mai bună investiţie în viitorul ţării noastre este reprezentată de susţinerea sistemului educaţional. Adaptarea şcolii româneşti la noile direcţii de dezvoltare a fost o prioritate pentru guvernul din care fac parte. Este motivul pentru care a fost semnat acest contract de finanţare. Munca în echipă alături de colegii noştri de la Ministerul Fondurilor Europene a dat rezultate. Oferim astfel copiilor posibilitatea de a utiliza, în procesul educaţional, tehnologii informatice noi şi facilităm accesul la resursele educaţionale digitale. Acestea sunt indispensabile pentru un învăţământ modern în care se folosesc, pe scară largă, modele şi metode flexibile pentru dobândirea unui bagaj cât mai mare de informaţii.”

Prin obiectivele sale, proiectul răspunde priorităţilor cuprinse în Agenda Digitală Europa 2020, concepută pentru a crea un cadru european uniform în ceea ce priveşte existenţa unor reţele digitale rapide, fiabile şi conectate, care stau la baza economiilor şi activităţii şi vieţii private.

De asemenea, „Platforma Naţională Integrată – Wireless Campus” se încadrează în obiectivele Agendei Europene „Communication on Opening Up Education”, adoptată de Comisia Europeana în anul 2013, de implicare a tuturor părţilor interesate, de la instituţii de învăţământ, factori de decizie, profesori, şcoli, părinţi şi copii, printr-o serie de acţiuni concrete în cadrul a 4 piloni: medii de învăţare şi resurse educaţionale deschise, conectivitate şi acţiuni concertate pentru a profita de oportunităţile revoluţiei digitale în educaţie şi formare.

Proiectul răspunde, în acelaşi timp, prevederilor Strategiei Naţionale privind Agenda Digitală pentru România 2020. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale are calitatea de Organism Intermediar pentru Axa prioritară 2 -Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă.

Programul Operaţional Competitivitate (POC), în cadrul căruia este dezvoltat proiectul „Platforma Naţională Integrată – Wireless Campus”, contribuie, prin intervenţiile sale, la creşterea competitivităţii şi la dezvoltarea economică, îmbunătăţind accesul, securitatea şi utilizarea TIC.

POC beneficiază, în actuala perioadă de programare, de o alocare de 1,32 mld. euro, prin Fondul Europenean de Dezvoltare Regională.