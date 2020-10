109 exploataţii agricole din Ulmi, selectate pentru Recensământul Agricol de Probă

În perioada februarie – aprilie 2021 se va desfăşura Recensământul General Agricol cu an de referinţă 2020,o acţiune de mare anvergură care are loc o dată la zece ani şi care va asigura informaţii complexe şi date statistice pentru realizarea unui tablou exhaustiv al caracteristicilor structurale ale exploataţiilor agricole necesare programelor şi politicilor agricole şi de dezvoltare rurală.

Pregătirea, organizarea şi efectuarea recensământului se realizează de către Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Afacerilor Interne, sub coordonarea şi controlul Comisiei Centrale pentru Recensământ, cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

În etapa de pregătire a Recensământului General Agricol se va desfăşura un recensământ de probă,la nivel naţional,în scopul verificării practice şi îmbunătăţirii aspectelor organizatorice şi tehnice prin care va fi evaluată claritatea întrebărilor incluse în chestionar şi vor fi testate procedurile şi instrumentul de colectare a datelor de la exploataţiile agricole.

Colectarea datelor la recensământul agricol de probă are loc în perioada 12 -23 octombrie 2020, se va face prin intermediul unui chestionar electronic încărcat pe tabletă şi va fi realizată de către un reprezentant al Direcţiei Judeţene de Statistică, care se va legitima corespunzător.

Pentru recensământul de probă, au fost selectate exploataţii agricole cu şi fără personalitate juridică din toate judeţele ţării, după metode ştiinţifice.

La nivelul judeţului Dâmboviţa au fost selectate 109 exploataţii agricole din Unitatea Administrativ Teritorială Ulmi.