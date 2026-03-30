Ziua Veteranilor Unității  la Jandarmeria Dâmbovița 

By: Roxana - Ionela Botea

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Mircea cel Bătrân” Dâmbovița a dedicat un moment special cadrelor militare în rezervă, în cadrul simpozionului „Jandarmii îşi onorează camarazii de armă”.

Evenimentul a avut loc la sediul inspectoratului, în Sala de ședințe „Slt. (pm) Negulici Valeriu”, și a reunit cinci ofițeri și cinci subofițeri pensionari care și-au desfășurat întreaga carieră în cadrul instituției, contribuind la formarea noilor generații de jandarmi.

Colonelul Mihai Matei, inspector șef al unității, a deschis întâlnirea, evidențiind momentele importante din activitatea veteranilor și proiectele aflate în derulare la nivelul inspectoratului. În cadrul festiv, au fost înmânate diplome aniversare colegilor pensionari, cu ocazia celebrării a 176 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române (3 aprilie 2026).

Evenimentul s-a încheiat cu o vizită la Muzeul Tradițiilor Militare Dâmbovițene – Școala de Cavalerie, oferind veteranilor și invitaților o experiență de neuitat, într-un cadru dedicat onoarei și respectului.

Articolul precedent
Jandarmii dâmbovițeni îi invită pe cetățeni să participe vineri, 3 aprilie, între orele 12:00 – 14:00, la un eveniment special dedicat Zilei Jandarmeriei Române, organizat în parcarea Dâmbovița Mall
Articolul următor
1.500 DE TINERI AU LUAT PARTE, LA TÂRGOVIȘTE, LA CEA DE-A XVI-A EDIȚIE A MARȘULUI PENTRU VIAȚĂ
Roxana - Ionela Botea
Popular

Știri
Dâmbovița

News

ANAF a introdus, începând cu 2026, Declarația Unică precompletată

Economie 0
ANAF a introdus, începând cu 2026, Declarația Unică...

Exercițiu complex de intervenție în județul Dâmbovița: simulare de explozie, incendiu și obiect suspect.

Administraţie 0
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Basarab I” Dâmbovița a...

1.500 DE TINERI AU LUAT PARTE, LA TÂRGOVIȘTE, LA CEA DE-A XVI-A EDIȚIE A MARȘULUI PENTRU VIAȚĂ

Cultură 0
La Târgoviște, s-a desfășurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop...

