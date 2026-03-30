Ziua Veteranilor Unității  la Jandarmeria Dâmbovița 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Mircea cel Bătrân” Dâmbovița a dedicat un moment special cadrelor militare în rezervă, în cadrul simpozionului „Jandarmii îşi onorează camarazii de armă”.

Evenimentul a avut loc la sediul inspectoratului, în Sala de ședințe „Slt. (pm) Negulici Valeriu”, și a reunit cinci ofițeri și cinci subofițeri pensionari care și-au desfășurat întreaga carieră în cadrul instituției, contribuind la formarea noilor generații de jandarmi.

Colonelul Mihai Matei, inspector șef al unității, a deschis întâlnirea, evidențiind momentele importante din activitatea veteranilor și proiectele aflate în derulare la nivelul inspectoratului. În cadrul festiv, au fost înmânate diplome aniversare colegilor pensionari, cu ocazia celebrării a 176 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române (3 aprilie 2026).

Evenimentul s-a încheiat cu o vizită la Muzeul Tradițiilor Militare Dâmbovițene – Școala de Cavalerie, oferind veteranilor și invitaților o experiență de neuitat, într-un cadru dedicat onoarei și respectului.