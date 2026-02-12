Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

ZIUA SIGURANȚEI PE INTERNET, MARCATĂ DE POLIȚIȘTI

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Cu prilejul SAFETY INTERNET DAY, o zi dedicată conștientizării riscurilor și promovării unui comportament responsabil în mediul digital, polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității au desfășurat activități educative în mai multe unități de învățământ din județ. 

Astfel, au avut loc întâlniri și sesiuni de informare la Școala Gimnazială „Diaconu Coresi” Fieni și la Liceul „Aurel Rainu” Fieni, unde au fost purtate discuții interactive cu elevii și cadrele didactice, având ca temă principală siguranța pe internet, utilizarea responsabilă a tehnologiei și prevenirea riscurilor din mediul online.

Totodată, activitățile au continuat la Școala Ocnița, unde accentul a fost pus pe dialogul cu părinții, subliniind rolul esențial al familiei în educația digitală a copiilor. 

Discuțiile au vizat subiecte de actualitate precum:

• expunerea excesivă în mediul online,

• pericolele rețelelor sociale,

• cyberbullying-ul,

• fraudele online,

• precum și importanța comunicării deschise părinte–copil.

Mesajul central al întâlnirilor a fost acela că siguranța online nu este doar responsabilitatea copilului, ci rezultatul unui efort comun între elevi, părinți, cadre didactice și instituțiile implicate în prevenție și educație.

Activitățile s-au desfășurat într-un cadru deschis și interactiv, încurajând întrebările, dialogul sincer și conștientizarea faptului că internetul poate fi un spațiu util și sigur doar atunci când este folosit informat și responsabil. 

Activitățile sunt circumscrise Programul “Școala Sigurentei Tedi”, respectiv Programului “SETEAZĂ SIGURANȚA COPILULUI TĂU!”.

Articolul precedent
ORDINE DE PROTECȚIE PROVIZORII EMISE DE POLIȚIȘTI PENTRU SIGURANȚA VICTIMELOR VIOLENȚEI DOMESTICE
Articolul următor
Invitație la ceai și carte, de Ziua Națională a Lecturii, la Biblioteca Județeană Dâmbovița 
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

România va marca în februarie a cincea lună consecutivă de restrângere a consumului

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Este cea mai lungă serie de criză din 2009/2010,...

Investiție majoră în industria de apărare: Fabrica Hanwha Aerospace transformă Dâmbovița în hub strategic NATO

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Dâmbovița își consolidează poziția pe harta industriei de apărare...

Centru modern pentru persoanele cu dizabilități, inaugurat pe locul unui fost punct termic dezafectat

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
O investiție importantă pentru comunitate a fost finalizată: construirea...

Hai la sală! CSM CSU Târgoviște joacă astăzi pe teren propriu! 

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Astăzi, de la ora 18:00, CSM CSU Târgoviște primește...

News

MADR propune noile cuantumuri ale plăților directe pentru 2025. Sprijin mai mare pentru fermieri la CRISS și tinerii agricultori

Economie 0
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat în...

Din 2026, firmele care nu depun situațiile financiare la termen pot fi declarate inactive fiscal

Administraţie 0
Începând cu 1 ianuarie 2026, Agenția Națională de Administrare...

Greva generală în sistemul sanitar devine realitate: Sindicatele reacționează la proiectul de reducere a veniturilor

Administraţie 0
Sindicatele din sistemul sanitar au anunțat că declanșarea grevei...

© 2023 Ziarul Dâmbovița