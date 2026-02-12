ZIUA SIGURANȚEI PE INTERNET, MARCATĂ DE POLIȚIȘTI

Cu prilejul SAFETY INTERNET DAY, o zi dedicată conștientizării riscurilor și promovării unui comportament responsabil în mediul digital, polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității au desfășurat activități educative în mai multe unități de învățământ din județ.

Astfel, au avut loc întâlniri și sesiuni de informare la Școala Gimnazială „Diaconu Coresi” Fieni și la Liceul „Aurel Rainu” Fieni, unde au fost purtate discuții interactive cu elevii și cadrele didactice, având ca temă principală siguranța pe internet, utilizarea responsabilă a tehnologiei și prevenirea riscurilor din mediul online.

Totodată, activitățile au continuat la Școala Ocnița, unde accentul a fost pus pe dialogul cu părinții, subliniind rolul esențial al familiei în educația digitală a copiilor.

Discuțiile au vizat subiecte de actualitate precum:

• expunerea excesivă în mediul online,

• pericolele rețelelor sociale,

• cyberbullying-ul,

• fraudele online,

• precum și importanța comunicării deschise părinte–copil.

Mesajul central al întâlnirilor a fost acela că siguranța online nu este doar responsabilitatea copilului, ci rezultatul unui efort comun între elevi, părinți, cadre didactice și instituțiile implicate în prevenție și educație.

Activitățile s-au desfășurat într-un cadru deschis și interactiv, încurajând întrebările, dialogul sincer și conștientizarea faptului că internetul poate fi un spațiu util și sigur doar atunci când este folosit informat și responsabil.

Activitățile sunt circumscrise Programul “Școala Sigurentei Tedi”, respectiv Programului “SETEAZĂ SIGURANȚA COPILULUI TĂU!”.