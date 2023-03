În fiecare an, cea de-a doua zi de joi a lunii martie este dedicată Zilei mondiale a rinichiului. În 2023, această zi a fost marcată la 9 martie.

Prin intermediul Zilei mondiale a rinichiului, Societatea Internaţională de Nefrologie (SIN) urmăreşte să atragă atenţia asupra bolilor specifice rinichilor, celor mai recente metode de tratament, măsurilor preventive şi evoluţiei bolilor de rinichi în lume.

Anul acesta, Ziua mondială a rinichiului s-a desfăşurat sub sloganul „Pregătindu-ne pentru neprevăzut, susţinându-i pe cei vulnerabili” („Preparing for the Unexpected, supporting the vulnerable!”), potrivit worldkidneyday.org. În contextul evenimentelor cu consecinţe dramatice, fie locale (cutremure de pământ, inundaţii, conflicte armate, fenomene meteorologice extreme), fie globale (pandemia de COVID-19), starea de sănătate a celor peste 850 de milioane de pacienţii cu boli cronice de rinichi din întreaga lume se poate agrava exponenţial. Atât diagnosticarea bolii de rinichi, cât şi tratamentul necesar pot fi îngreunate şi întârziate, cu consecinţe ireversibile.

Pentru a preîntâmpina astfel de situaţii cu potenţial fatal pentru milioane de oameni, SIN se adresează factorilor de decizie din domeniul Sănătăţii, sugerând o listă de măsuri ce ar trebui luate de timpuriu. În primul rând, se impune o atenţie crescută acordată prevenţiei bolii de rinichi şi diagnosticării la debutul ei. În al doilea rând, sunt recomandate măsuri pentru a asigura accesul echitabil la serviciile medicale, inclusiv în situaţii de urgenţă şi calamitate. Al treilea set de recomandări li se adresează pacienţilor, aceştia fiind sfătuiţi să aibă la îndemână o trusă de urgenţă, care să cuprindă mâncare, lichide, medicamentaţia necesară şi propriul istoric medical.

Tema din 2022 a Zilei mondiale a rinichiului a fost „Reducerea decalajului informaţional pentru o îngrijire mai bună a rinichilor”. Pentru atingerea acestui deziderat, organizatorii au propus măsuri adresate atât comunităţii, în general, cât şi lucrătorilor din domeniul sanitar şi factorilor de decizie din domeniul sănătăţii publice. Accesul publicului larg la informaţiile relevante pentru menţinerea în parametrii opimi ai funcţionării rinichilor trebuie facilitat, astfel încât să fim cu toţii familiarizaţi cu noţiuni de profilaxie, stilul optim de viaţă pentru menţinerea sănătăţii renale, factorii de risc ce pot declanşa bolile de rinichi, precum şi cu influenţa asupra rinichilor a altor probleme de sănătate, cum ar fi obezitatea şi bolile cardiace.

În luna iulie 2022, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti (UMF) a anunţat lansarea unui proiect inovativ de educaţie medicală pentru medicii de familie şi navigare ghidată a pacienţilor cu boală cronică de rinichi. Proiectul este centrat pe boala cronică de rinichi (BCR), afecţiune cronică netransmisibilă, potrivit medicilor mult subdiagnosticată la noi în ţară, denumită şi „ucigaşul din umbră”, care are impact atât din perspectiva sănătăţii individului cât şi social şi economic, potrivit unui comunicat al UMF.

Potrivit sursei citate, impactul major al bolii cronice de rinichi asupra sistemelor de sănătate prin progresia către stadii avansate (când este necesară terapie de substituţie renală, prin dializă sau transplant renal) a determinat dezvoltarea de planuri naţionale, măsuri şi programe menite să identifice pacienţii cu risc crescut pentru a se putea pune un diagnostic corect şi la timp, în condiţiile în care doar una din 10 persoane cu boală cronică de rinichi este identificată în stadii în care pot fi luate măsuri pentru încetinirea progresiei şi reducerea decesului prematur din cauze cardiovasculare sau renale.

Boala cronică de rinichi este în prezent a 10-a cauză de mortalitate la nivel mondial, estimându-se însă că va ajunge pe locul 5 până în 2040, fiind strâns legată de alte patologii cronice precum diabetul zaharat sau hipertensiunea arterială, conform UMF.

Potrivit specialiştilor, boala cronică de rinichi este o afecţiune progresivă, caracterizată prin scăderea funcţiei renale, fiind asociată şi cu un risc crescut de boală cardiovasculară sau de accident vascular cerebral. Diagnosticată la timp, boala cronică de rinichi poate fi tratată, reducându-se astfel riscul complicaţiilor şi numărul deceselor cauzate de acestea.

Potrivit http://www.srnefro.ro/, cele opt reguli esenţiale de urmat pentru a ne feri de bolile de rinichi sunt: eliminarea sedentarismului, păstrarea glicemiei şi colesterolului în limite normale, consumarea unei cantităţi zilnice suficiente de apă, verificarea periodică a tensiunii arteriale, alimentaţia echilibrată, menţinerea unei greutăţi corporale normale, evitarea fumatului şi reducerea consumului de sare. Societatea Română de Nefrologie a fost fondată în anul 1991.

Rinichii sunt cele două organe interne ale omului şi ale animalelor superioare, care secretă şi excretează urina şi care sunt situate în regiunea lombară, în afara cavităţii peritoneale, de fiecare parte a coloanei vertebrale. Termenul ”nefrologie” se referă la ramura medicinei care se ocupă cu studiul rinichiului.