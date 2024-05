ZIUA MONDIALĂ A FOTBALULUI SE SĂRBĂTOREȘTE PE 25 MAI

Cu ocazia adunării generale din 7 mai, Organizația Națiunilor Unite a adoptat o rezoluție în urma căreia s-a stabilit crearea Zilei Mondiale a Fotbalului, ce va fi celebrată pe data de 25 mai!

Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite a dorit să marcheze astfel 100 de ani de la disputarea primului turneu internațional de fotbal din istorie cu reprezentarea tuturor regiunilor, cu ocazia Jocurilor Olimpice de la Paris din anul 1924.

Tot în cadrul adunării generale a fost salutată și inițiativa „Football for the Goals” o platformă pentru comunitatea mondială de fotbal care să se implice și să susțină obiectivele de dezvoltare durabilă și să se bazeze pe practicile de durabilitate.

Inițiativa “Football for the Goals” a fost lansată de Națiunile Unite în iulie 2022 și implică comunitatea fotbalistică globală în sprijinul și promovarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD). Pentru a consilia ONU în implementarea strategică a acestei inițiative, a fost înființată Fundația de Consultanță în sprijinul Fotbalului pentru Obiective. Această fundație este guvernată de un board executiv, în care se numără și Razvan Burleanu.

Alături de președintele FRF, Răzvan Burleanu, în acest board executiv se regăsesc alte personalități remarcabile din lumea fotbalului și a afacerilor, precum:

Sven Mollekleiv, Managing Director, Oslo Energy Forum

Jessica Berman, US National Women’s Soccer League

Cindy Cone, Președinte al US Soccer

Windsor John, Secretar General al Asian Football Confederation

Monserrat Jimenez, Secretar General Adjunct CONMEBOL

Lise Klaveness, Președinte al Federației de Fotbal din Norvegia

Marco Leal, Secretar General Adjunct CONCACAF

Brad Ross, Vicepreședinte Global Sports and Partnerships, the Coca-Cola Company

Lydia Monyepao, CEO Federația de Fotbal din Africa de Sud

Samar Nassar, Secretar General Federația de Fobtal din Iordania

Michele Uva, Director of Social and Environmental Sustainability, UEFA.