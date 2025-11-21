Zilele Bibliotecii Județene „I.H. Rădulescu”: evenimente dedicate memoriei culturale și identității dâmbovițene

Biblioteca Județeană „I.H. Rădulescu” Dâmbovița a continuat joi, 20 noiembrie 2025, Zilele Bibliotecii, printr-o serie de evenimente culturale adresate tuturor categoriilor de public.

Programul zilei a debutat cu întâlnirea din cadrul Clubului Seniorilor – „Colecția de amintiri”, un moment de dialog intergenerațional în care experiențele personale și poveștile de viață au fost aduse în prim-plan.

Manifestările au continuat cu lansarea volumului „Amintirile unui animator cultural”, semnat de Mihai Alexandru, autor cunoscut pentru activitatea sa dedicată promovării culturii locale și pentru implicarea în viața comunității dâmbovițene.

Ziua s-a încheiat cu conferința tematică „Dora Dalles – 150 de ani de la naștere. Tradiție, educație și identitate culturală”, un eveniment menit să readucă în atenția publicului una dintre personalitățile importante ale culturii române, dar și să sublinieze rolul patrimoniului cultural în consolidarea identității comunitare.

Zilele Bibliotecii Județene au reunit cititori, profesori, elevi și membri ai comunității culturale, reconfirmând statutul instituției ca spațiu de dialog, educație și memorie.