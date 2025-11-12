„Zilele Bibliotecii Județene ‘I.H. Rădulescu’ Dâmbovița” – trei zile dedicate culturii, lecturii și comunității

În perioada 19–21 noiembrie 2025, Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa organizează tradiționalul eveniment „Zilele Bibliotecii Județene”, un prilej de celebrare a culturii, lecturii și comunității dâmbovițene.

Programul manifestărilor va include o serie variată de activități culturale și educative:

Decernarea premiilor Bibliotecii

Dezbateri și conferințe

Lansări de carte și expoziții tematice

Clubul Seniorilor și Cafeneaua ANBPR

Vizionare de film și audiții muzicale

Ateliere creative și vizite ghidate

Festivitatea de deschidere va avea loc miercuri, 19 noiembrie 2025, la ora 10:00, în Sala de conferinţe a Bibliotecii Judeţene Dâmboviţa (Str. Stelea, nr. 2).

Evenimentul se va desfășura sub semnul dialogului cultural și al promovării valorilor educației, aducând împreună cititori, scriitori, profesori, bibliotecari și iubitori de carte din întreg județul.