Zilele Bibliotecii Județene „I.H. Rădulescu” Dâmbovița, debut cu premii și evenimente culturale

Zilele Bibliotecii Județene „I.H. Rădulescu” din Dâmbovița au debutat ieri, 19 noiembrie 2025, cu decernarea premiilor bibliotecii pentru anul în curs, marcând începutul unei sărbători a culturii și literaturii în județ.

Programul primei zile a inclus mai multe evenimente de interes pentru comunitatea culturală:

Masă rotundă și lansare de carte: „Societatea Scriitorilor Târgovișteni – 20 de ani de la înființare”, prezentată în ediție jubiliară sub titlul „SST. Din istoria unei grupări literare”;

Lansare de carte: „Lecturile publice și trabucurile «Monte Cristo»”, semnată de autorul Octavian Mihail Sachelarie;

Vernisaj de pictură: expoziția „Culorile toamnei în iarnă”, din colecția Ana și Alexei, care aduce publicului o fuziune între nuanțele calde ale toamnei și atmosferă hibernală.

Evenimentele continuă pe parcursul acestei săptămâni, oferind iubitorilor de cultură ocazia de a participa la dezbateri literare, lansări de carte și expoziții de artă, sub egida Bibliotecii Județene „I.H. Rădulescu”.