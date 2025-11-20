Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Zilele Bibliotecii Județene „I.H. Rădulescu” Dâmbovița, debut cu premii și evenimente culturale

By: Roxana - Ionela Botea

Zilele Bibliotecii Județene „I.H. Rădulescu” din Dâmbovița au debutat ieri, 19 noiembrie 2025, cu decernarea premiilor bibliotecii pentru anul în curs, marcând începutul unei sărbători a culturii și literaturii în județ.

Programul primei zile a inclus mai multe evenimente de interes pentru comunitatea culturală:

Masă rotundă și lansare de carte: „Societatea Scriitorilor Târgovișteni – 20 de ani de la înființare”, prezentată în ediție jubiliară sub titlul „SST. Din istoria unei grupări literare”;

Lansare de carte: „Lecturile publice și trabucurile «Monte Cristo»”, semnată de autorul Octavian Mihail Sachelarie;

Vernisaj de pictură: expoziția „Culorile toamnei în iarnă”, din colecția Ana și Alexei, care aduce publicului o fuziune între nuanțele calde ale toamnei și atmosferă hibernală.

Evenimentele continuă pe parcursul acestei săptămâni, oferind iubitorilor de cultură ocazia de a participa la dezbateri literare, lansări de carte și expoziții de artă, sub egida Bibliotecii Județene „I.H. Rădulescu”.

