Zi plină de energie și curiozitate la Detașamentul de Pompieri Târgoviște, în cadrul programului „Școala altfel”

Atmosferă de sărbătoare la Detașamentul de Pompieri Târgoviște, unde preșcolarii de la Grădinița Nr. 3 „Smaranda Gheorghiu” au descoperit, cu ochii larg deschiși și plini de uimire, universul salvatorilor în uniformă roșie.

Micuții vizitatori au fost întâmpinați cu entuziasm de pompieri, care le-au prezentat autospecialele de intervenție, echipamentele esențiale din misiuni și modul în care acționează în situații de urgență. Copiii au avut ocazia să urce în autospeciale, să țină în mâini furtunul de intervenție și chiar să probeze unele elemente din costumul de protecție, transformându-se pentru câteva clipe în adevărați „pompieri juniori”.

Pe lângă activitățile practice, cei mici au aflat și cum pot proteja mediul, ce reguli simple trebuie respectate pentru evitarea incendiilor și cât de important este să știe numărul unic de urgență.

Zâmbetele lor, curiozitatea debordantă și avalanșa de întrebări au transformat vizita într-un moment memorabil pentru toți cei implicați. Pompierii spun că astfel de acțiuni de educație preventivă sunt esențiale pentru formarea unui comportament responsabil încă de la vârste fragede.

La final, cadrele ISU Dâmbovița le-au mulțumit copiilor și cadrelor didactice pentru vizită și i-au invitat să revină ori de câte ori doresc.

O zi altfel, plină de emoție și lecții valoroase în comunitatea dâmbovițeană!