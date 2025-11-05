Zece medalii pentru sportivii de la CS Târgoviște la Campionatul Național de Karate Shito Ryu Tradițional: Fabian Constantin – dublu campion al României!

Noi rezultate de excepție pentru sportivii Clubului Sportiv Târgoviște! Karateka antrenați de Ionuț Munteanu au încheiat în forță Campionatul Național de Karate Shito Ryu Tradițional, desfășurat la Izvorani, în prima zi a lunii noiembrie, cucerind zece medalii și confirmând forma excelentă a lotului dâmbovițean.

Cea mai spectaculoasă evoluție a avut-o Fabian Constantin, care a devenit dublu campion al României. Tânărul sportiv a cucerit aurul la proba de kumite, categoria +72 kg, și a repetat performanța la kumite Shobu Ippon, dominând clar competiția și confirmându-și statutul de sportiv de top.

Pe podium au urcat și Andrei Zagoneanu (argint la cadeți kata) și Ștefania Bălan (argint la cadete kumite Shobu Ippon), ambii reușind evoluții solide până în finalele categoriilor lor.

Medaliile de bronz au fost obținute de:

Bianca Soare – junioare kobudo

Erik Andrei – juniori kumite (–65 kg)

Andrei Zagoneanu – cadeți kobudo

Anastasya Andrei – cadeți kumite (+55 kg)

Ștefania Bălan – cadete kumite (–55 kg)

Jessica Andrei – copii 2 kobudo

Aproape de podium s-a aflat și Dragoș Ancuța, clasat pe locul 5 la proba kata, categoria copii 12–13 ani.

În total, CS Târgoviște a fost reprezentat de nouă sportivi, care au concurat la 13 probe individuale. Competiția de la Izvorani a avut și rolul de criteriu de selecție pentru Campionatul European de Karate Shito Ryu 2026, iar rezultatele excelente ale sportivilor dâmbovițeni le sporesc șansele de a reprezenta România la nivel internațional.

Performanțele obținute confirmă seriozitatea pregătirii și munca intensă depusă la sala de antrenamente a CS Târgoviște, club care continuă să fie un reper important în sportul dâmbovițean.